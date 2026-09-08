Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  6:02
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Koláž trolejbusů vytvořených AI

Koláž trolejbusů vytvořených AI | foto: Chatgpt.com

Popelářský trolejbus na Staroměstském náměstí. Sběrače AI ovšem obrátila do...
Varianta z ikonické Tatry 603
Abychom nebyli jen v Praze, do Jihlavy na Masarykovo náměstí dorazil s pomocí...
Pro případ, že by přejezdy přes Vltavu byly v době povodní nesjízdné, posloužil...
11 fotografií
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co teprve takový, který by zvládl Vltavu či zasněžený Petřín? Podívali jsme se s pomocí umělé inteligence (AI) na to, jak by mohla vypadat poněkud bláznivá budoucnost trolejbusové dopravy.

V uplynulých dnech si Praha připomněla devadesát let od první jízdy trolejbusů. V hlavním městě fungovaly tyto autobusy na elektrický pohon s velkou přestávkou, kdy tu byly v roce 1972 zrušeny. V jiných městech ale měly radnice s upoutanými vozidly MHD víc trpělivosti.

Proč má trolejbus dva dráty? Pod střechou i nad ní se skrývá chytrá technika

Minulost i současnost si deník Metro připomněl i speciálním vydáním o trolejbusech. Napadlo nás ale, jak by tato doprava vypadala, kdyby měly trolejbusy své varianty, jako je mají například tramvaje. Praha má například tramvaj primátorskou, vyhlídkovou, kdysi fungovala i tramvaj pohřební.

Deník Metro oživil první pražskou trolejbusovou trať. Projeli jsme legendu 8 Tr

Poprosili jsme proto umělou inteligenci (AI), aby si s druhy netradičních trolejbusů poradila. Snad se pobavíte i s omyly, kterých se při tvorbě obrázků přece jenom dopustila.

Popelářský trolejbus na Staroměstském náměstí. Sběrače AI ovšem obrátila do protisměru...
Varianta z ikonické Tatry 603
Abychom nebyli jen v Praze, do Jihlavy na Masarykovo náměstí dorazil s pomocí umělé inteligence kolportérský trolejbus v barvách deníku Metro a doplnil by zdejší trolejbusy MHD.
Pro případ, že by přejezdy přes Vltavu byly v době povodní nesjízdné, posloužil by obojživelný trolejbus. Cestující by dýchali pomocí šnorchlu. Pokud by za jízdy došlo k výpadku proudu, šťávu by dodali pasažéři. Ke stíhání pirátů silnic by se hodil policejní trolejbus. AI se inspirovala levostranným provozem.
11 fotografií

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