V uplynulých dnech si Praha připomněla devadesát let od první jízdy trolejbusů. V hlavním městě fungovaly tyto autobusy na elektrický pohon s velkou přestávkou, kdy tu byly v roce 1972 zrušeny. V jiných městech ale měly radnice s upoutanými vozidly MHD víc trpělivosti.
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Proč má trolejbus dva dráty? Pod střechou i nad ní se skrývá chytrá technika
Minulost i současnost si deník Metro připomněl i speciálním vydáním o trolejbusech. Napadlo nás ale, jak by tato doprava vypadala, kdyby měly trolejbusy své varianty, jako je mají například tramvaje. Praha má například tramvaj primátorskou, vyhlídkovou, kdysi fungovala i tramvaj pohřební.
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Deník Metro oživil první pražskou trolejbusovou trať. Projeli jsme legendu 8 Tr
Poprosili jsme proto umělou inteligenci (AI), aby si s druhy netradičních trolejbusů poradila. Snad se pobavíte i s omyly, kterých se při tvorbě obrázků přece jenom dopustila.