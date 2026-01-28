Bateriové trolejbusy na této lince nahradí dosavadní naftové autobusy linky 137. V úseku mezi Santoškou a terminálem Na Knížecí budou vozidla jezdit díky bateriovému pohonu, a to bez nutnosti instalace klasického trolejového vedení. Elektrická energie se bude dobíjet přímo v terminálu Na Knížecí, kde vzniklo sedm nabíjecích bodů.
Ty mají sloužit nejen nové lince 52, ale i plánované budoucí elektrifikaci autobusové linky 191. Praha tak pokračuje v postupném rozšiřování bezemisní dopravy, která má přinést tišší provoz a menší zátěž pro životní prostředí.
Otázkou zůstává, zda se trolejbusy v budoucnu objeví i na dalších vytížených autobusových trasách. Město dlouhodobě deklaruje snahu omezovat dieselovou dopravu, zejména v hustě obydlených oblastech.