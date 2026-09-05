Orionka: místo posledního trolejbusu
Bývalá trolejbusová smyčka Orionka na pražských Vinohradech leží v těsné blízkosti někdejší vozovny Královské Vinohrady. Právě tady se 15. října 1972 uzavřela první velká kapitola pražských trolejbusů. Od Orionky tehdy vyjel poslední pravidelný trolejbus linky 51 a jeho odjezdem skončila éra trolejbusové dopravy v metropoli na dlouhých padesát let.
Nyní je místo k historii podstatně sdílnější než v minulosti. V roce 2010 prošlo revitalizací a vznikl zde technický památník s dobovým označníkem, pamětní deskou a částí trolejového vedení. Orionka tak připomíná nejen poslední jízdu původní pražské trolejbusové sítě, ale také dobu, kdy elektrická doprava vypadala v ulicích města úplně jinak.
A možná právě tady je nejlépe vidět symbolika návratu trolejbusů.
Z místa, kde jejich první pražská éra skončila, se dnes můžeme dívat na město, do kterého se elektrická trakce znovu vrací.