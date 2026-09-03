Trolejbusy letos slaví v Praze devadesátiny a hlavní město si jejich příběh připomene jízdami historických vozů, dnem otevřených dveří i dalšími akcemi.
Je to zvláštní pražský příběh. Trolejbus přijel do města jako symbol moderní doby, stal se běžnou součástí ulic, pomáhal zdolávat kopce, vozil dělníky, studenty i Pražany za jejich každodenními cestami a potom jednoho dne zmizel. Na dlouhých padesát let. Teď je zpátky.
Psal se rok 1936 a Praha se připravovala na další velkou kapitolu své elektrické dopravy. 28. srpna vyjela první moderní pražská trolejbusová linka K ze Střešovic ke Svatému Matěji. Nebyla to jen další dopravní novinka. Trolejbus měl být řešením pro místa, kam se tehdejším autobusům nechtělo. Především do kopců. A že Praha jich měla a má dost.
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Ještě před slavnostním zahájením provozu se trolejbusy testovaly v areálu ČKD ve Vysočanech. Na první pražské trati se pak vystřídaly tři domácí prototypy: Škoda 1Tr, Tatra T86 a Praga TOT. Praha si zkrátka chtěla ověřit, který z nových elektrických vozů si s jejími ulicemi, stoupáním a zatáčkami poradí nejlépe.
Trať jako laboratoř
A trolejbusová trať Střešovice – Svatý Matěj nebyla jen obyčejnou linkou. Byla tak trochu laboratoří. Zkoušelo se vedení, technika i samotný provoz. První rok byl ale překvapivě úspěšný: linka K přepravila téměř 700 tisíc cestujících a trolejbusy na ní ujely 63 899 vozokilometrů.
Pražané si na nový způsob dopravy rychle zvykli. V roce 1939 přibyla trať do Jinonic, kde trolejbusy díky elektrickému pohonu dostávaly v prudkém stoupání přesně ten prostor, ve kterém měly proti autobusům navrch. Válka další rozvoj přibrzdila, ale po jejím konci přišel velký trolejbusový boom.
Největší rozmach přišel mezi lety 1949 a 1954. Trolejbusy se vydaly do centra i na periferie a síť postupně dosáhla míst jako Jungmannovo náměstí, Karlovo náměstí, Žižkov, Pankrác, Střešovice, Čakovice nebo Velká Chuchle. V roce 1959 byla pražská trolejbusová síť na svém vrcholu: měřila zhruba 59 kilometrů a fungovalo na ní 11 linek.
Pak ale přišel obrat
Trolejbusy začaly ustupovat autobusům, jejichž provoz byl tehdy považován za jednodušší a levnější. Roli hrála levná nafta, úvahy o budoucí podobě pražské dopravy i zanedbaná infrastruktura. V první polovině 60. let bylo rozhodnuto o zrušení trolejbusového provozu. Poslední pražská trolejbusová linka – z Orionky na Strahovský stadion – vyjela naposledy 15. října 1972.
A pak bylo ticho. Trolejbusy se na dlouhá desetiletí staly vzpomínkou, fotografií v knize nebo exponátem v muzeu. Občas se mluvilo o jejich návratu, objevovaly se plány i studie, ale nic z toho dlouho nevedlo k pravidelnému provozu. Praha rostla, její kopce zůstaly a technologie se změnila.
Comeback s tykadly
V roce 2017 se trolejbus do Prahy vrátil alespoň ve zkušebním provozu. O rok později už se po ulicích znovu proháněl při testovacích jízdách. Definitivní comeback přišel až 1. února 2024, kdy se cestující svezli první novodobou pravidelnou trolejbusovou linkou 58 z Palmovky směrem do Čakovic a Miškovic.
Jenže dnešní trolejbus už není ten, který Pražané znali v padesátých letech. Moderní parciální trolejbusy nepotřebují dráty po celé trase. Pod částí cesty jedou napájené z trolejí a jinde pokračují na baterie. Praha tak může elektrifikovat i trasy, kde by klasické trolejové vedení nedávalo smysl.
Trolejbusová síť znovu roste
K lince 58 přibyla linka 59 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla a letos také linka 52 mezi ulicí Na Knížecí, Waltrovkou a Jinonicemi. Připravují se další trasy – třeba linky 51 mezi Bořislavkou a Hradčanskou a 53 z Karlova náměstí na Strahov.
Je na tom něco symbolického. Trolejbusy se vracejí právě tam, kde jim Praha kdysi přála nejvíc: do kopců a na dlouhé autobusové trasy, které mají elektrifikací získat nový smysl.
Velkolepý návrat
Devadesáté narozeniny tak nejsou jen ohlédnutím. Jsou také příběhem o dopravním prostředku, který Praha jednou odepsala, aby ho po půlstoletí znovu objevila.
Na drátě od roku 1936. Nabito historií, poháněno budoucností. A nyní se Praha může na trolejbus dívat nejen do zpětného zrcátka, ale hledí i dopředu. K výročí používá právě motto „Trolejbus slaví, Praha se baví“.
Trolejbus v datech