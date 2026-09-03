Trolejbusy slaví 90 let. Z pražských ulic zmizely na pět dekád, teď zažívají velký návrat

Petr Holeček
Petr Holeček
  10:00
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Rok 1938, ulice pod střešovickou vozovnou. Praha obdivuje budoucnost: nově...

Rok 1938, ulice pod střešovickou vozovnou. Praha obdivuje budoucnost: nově dodané trolejbusy Praga TOT (ev. č. 305–311). | foto: ARCHIV DPP

Trolejbus Tatra T401 během zkušebních jízd u Strahovského stadionu.
Trolejbusy na Ořechovce v den zahájení provozu první linky. Zleva Škoda 1Tr,...
Trolejbusová trať v ulici Na ořechovce nad rekonstruovaným podjezdem pod...
Trolejbus 301 Škoda
17 fotografií
Devadesát let tykadel nad hlavou. Devadesát let na drátě. A přitom jeden z největších návratů v historii pražské dopravy. Trolejbusy letos v Praze slaví kulaté výročí – připomínají dobu, kdy brázdily město, pomáhaly zdolávat pražské kopce a vozily tisíce cestujících. Pak na půl století zmizely. Dnes jsou zpět a jejich síť znovu roste. Co všechno se za 90 let s pražskými trolejbusy změnilo?

Trolejbusy letos slaví v Praze devadesátiny a hlavní město si jejich příběh připomene jízdami historických vozů, dnem otevřených dveří i dalšími akcemi.

Je to zvláštní pražský příběh. Trolejbus přijel do města jako symbol moderní doby, stal se běžnou součástí ulic, pomáhal zdolávat kopce, vozil dělníky, studenty i Pražany za jejich každodenními cestami a potom jednoho dne zmizel. Na dlouhých padesát let. Teď je zpátky.

Psal se rok 1936 a Praha se připravovala na další velkou kapitolu své elektrické dopravy. 28. srpna vyjela první moderní pražská trolejbusová linka K ze Střešovic ke Svatému Matěji. Nebyla to jen další dopravní novinka. Trolejbus měl být řešením pro místa, kam se tehdejším autobusům nechtělo. Především do kopců. A že Praha jich měla a má dost.

Na Strahov míří tramvaje. Nová trať za 824 milionů přiveze i studentskou linku 28

Ještě před slavnostním zahájením provozu se trolejbusy testovaly v areálu ČKD ve Vysočanech. Na první pražské trati se pak vystřídaly tři domácí prototypy: Škoda 1Tr, Tatra T86 a Praga TOT. Praha si zkrátka chtěla ověřit, který z nových elektrických vozů si s jejími ulicemi, stoupáním a zatáčkami poradí nejlépe.

Trať jako laboratoř

A trolejbusová trať Střešovice – Svatý Matěj nebyla jen obyčejnou linkou. Byla tak trochu laboratoří. Zkoušelo se vedení, technika i samotný provoz. První rok byl ale překvapivě úspěšný: linka K přepravila téměř 700 tisíc cestujících a trolejbusy na ní ujely 63 899 vozokilometrů.

Pražané si na nový způsob dopravy rychle zvykli. V roce 1939 přibyla trať do Jinonic, kde trolejbusy díky elektrickému pohonu dostávaly v prudkém stoupání přesně ten prostor, ve kterém měly proti autobusům navrch. Válka další rozvoj přibrzdila, ale po jejím konci přišel velký trolejbusový boom.

Trolejbusová trať v ulici Na ořechovce nad rekonstruovaným podjezdem pod Buštěhradskou dráhou.

Největší rozmach přišel mezi lety 1949 a 1954. Trolejbusy se vydaly do centra i na periferie a síť postupně dosáhla míst jako Jungmannovo náměstí, Karlovo náměstí, Žižkov, Pankrác, Střešovice, Čakovice nebo Velká Chuchle. V roce 1959 byla pražská trolejbusová síť na svém vrcholu: měřila zhruba 59 kilometrů a fungovalo na ní 11 linek.

Pak ale přišel obrat

Trolejbusy začaly ustupovat autobusům, jejichž provoz byl tehdy považován za jednodušší a levnější. Roli hrála levná nafta, úvahy o budoucí podobě pražské dopravy i zanedbaná infrastruktura. V první polovině 60. let bylo rozhodnuto o zrušení trolejbusového provozu. Poslední pražská trolejbusová linka – z Orionky na Strahovský stadion – vyjela naposledy 15. října 1972.

A pak bylo ticho. Trolejbusy se na dlouhá desetiletí staly vzpomínkou, fotografií v knize nebo exponátem v muzeu. Občas se mluvilo o jejich návratu, objevovaly se plány i studie, ale nic z toho dlouho nevedlo k pravidelnému provozu. Praha rostla, její kopce zůstaly a technologie se změnila.

Comeback s tykadly

V roce 2017 se trolejbus do Prahy vrátil alespoň ve zkušebním provozu. O rok později už se po ulicích znovu proháněl při testovacích jízdách. Definitivní comeback přišel až 1. února 2024, kdy se cestující svezli první novodobou pravidelnou trolejbusovou linkou 58 z Palmovky směrem do Čakovic a Miškovic.

Trolejbus Praga - Malvazinky 1939

Jenže dnešní trolejbus už není ten, který Pražané znali v padesátých letech. Moderní parciální trolejbusy nepotřebují dráty po celé trase. Pod částí cesty jedou napájené z trolejí a jinde pokračují na baterie. Praha tak může elektrifikovat i trasy, kde by klasické trolejové vedení nedávalo smysl.

Trolejbusová síť znovu roste

K lince 58 přibyla linka 59 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla a letos také linka 52 mezi ulicí Na Knížecí, Waltrovkou a Jinonicemi. Připravují se další trasy – třeba linky 51 mezi Bořislavkou a Hradčanskou a 53 z Karlova náměstí na Strahov.

Je na tom něco symbolického. Trolejbusy se vracejí právě tam, kde jim Praha kdysi přála nejvíc: do kopců a na dlouhé autobusové trasy, které mají elektrifikací získat nový smysl.

Trolejbusy na Ořechovce v den zahájení provozu první linky. Zleva Škoda 1Tr, ČDK-Praga TOT a Tatra T86.

Velkolepý návrat

Devadesáté narozeniny tak nejsou jen ohlédnutím. Jsou také příběhem o dopravním prostředku, který Praha jednou odepsala, aby ho po půlstoletí znovu objevila.

Na drátě od roku 1936. Nabito historií, poháněno budoucností. A nyní se Praha může na trolejbus dívat nejen do zpětného zrcátka, ale hledí i dopředu. K výročí používá právě motto „Trolejbus slaví, Praha se baví“.

Trolejbus v datech

  • 1936 – první pražská trať Střešovice – Svatý Matěj.
  • 1939 – trolejbusy míří do Jinonic.
  • 1947–1954 – velká poválečná expanze sítě.
  • 1959 – vrchol první éry: 59 km tratí / 11 linek.
  • 1972 – konec pražského trolejbusového provozu.
  • 15. října 1972 vyjela poslední linka Orionka – Strahovský stadion.
  • 2017 – trolejbus se po 45 letech vrací do Prahy – zkušebně.
  • 2018 – pokračují testovací jízdy nového parciálního trolejbusu.
  • 2022 – nová trať z Palmovky do Čakovic a Miškovic.
  • 1. 2. 2024 – pravidelný provoz nové éry: linka 58.
  • 2024 – přichází linka 59: Nádraží Veleslavín – Letiště Václava Havla.
  • 2026 – přibyla linka 52: Na Knížecí – Waltrovka – Jinonice a připravují se další trasy.
  • 90 let historie v číslech:
  • 46 let první éry provozu.
  • 52 let od konce původního provozu do návratu testovacích trolejbusů.
  • 59 km – délka sítě na vrcholu v roce 1959.
  • 11 linek – maximum první éry.
  • 700 tisíc cestujících přepravila první pražská trolejbusová linka během svého prvního roku provozu.
  • 3 – současné pražské trolejbusové linky podle letošního dubnového stavu.
  • 2 další linky – 51 a 53 připravené k rozšíření sítě.
  • 41 trolejbusů v provozu k 1. září 2026 (mimo těch historických).
  • 30 trolejbusů Bozankaya se očekvává.
Ulicí Na Ořechovce projely 28. srpna 1936 prototypy prvních tří pražských...
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