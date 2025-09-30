Tržnice se mění. Nabídne svět uměleckých instalací, imerzivní sál i nekonečnou křišťálovou místnost

Autor: Metro.cz
  16:27
Ve středu se ve Staroměstské tržnici otevírá nová galerie digitálního umění, kterou zakládá Signal Festival. Praha tak získává stálý kulturní prostor světové úrovně, jaký najdete v Berlíně, New Yorku či Soulu. Na velké ploše nabídne deset instalací českých i zahraničních autorů.
Signal Space, která se slavnostně zpřístupní veřejnosti na začátku října 2025 v dlouhodobě uzavřené Staroměstské tržnici. | foto: SIGNAL SPACE

Ukázka umění z galerie Signal Space od studia Playmodes
Ukázka umění z galerie Signal Space od studia Nohlab
Galerie Signal Space rozšíří kulturní mapu Prahy o stálou galerii a tím veřejnosti otevře dlouhodobě nepřístupnou, památkově cennou Staroměstskou tržnici. Historická budova, dokončená v roce 1896 podle návrhu Jindřicha Fialky, získává díky tříletému pronájmu novou funkci.

„Dříve tu byl supermarket a asijské bistro, pět let pak byla tržnice zavřená. Teď máme prostor propůjčený my. Kdyby bylo třeba, můžeme dočasně stěny zbourat a nikdo ani nebude vědět, že jsme tady byli,“ uvedl pro deník Metro zakladatel a kurátor galerie Signal Space a Signal Festivalu Martin Pošta. Prostory bývalé tržnice podle Pošty mohou zapůsobit na návštěvníky. „Tady se vám mohou podlomit kolena,“ dodal.

Ukázka umění z galerie Signal Space od společnosti Preciosa

Představy o tom, co přijde

První výstava v Signal Space nese název Echoes of Tomorrow. Nejde ale jen o přehlídku digitálních instalací – propojuje je společná otázka: Jak sny o budoucnosti zanechávají ozvěny v přítomnosti? „Výstava zkoumá, jak naše představy o tom, co teprve přijde, formují to, co žijeme právě teď – ve městech, v technologiích i v našich emocích,“ vysvětluje.

Signal Space, která se slavnostně zpřístupní veřejnosti na začátku října 2025 v dlouhodobě uzavřené Staroměstské tržnici.

Dominanty výstavy

Hlavním lákadlem první výstavy je Immersive Space – největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu. Uvede instalaci Everything istanbulského studia Nohlab, která propojuje vědecká data, filozofii a digitální vizualizace.

Další dominantou první výstavy je Infinity Room, nekonečná místnost vytvořená ve spolupráci s českou značkou Preciosa Lighting. Díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím vzniká fascinující iluze nekonečného prostoru.

Nejmladší návštěvníky čeká v bývalé tržnici interaktivní zóna, která kombinuje hravé instalace i vzdělávací workshopy.

Tržnice

  • Málo se ví, že v nejužším centru Prahy se nachází rozlehlá tržnice.
  • Prostor se nachází v bloku domů mezi ulicemi 28. října a Rytířská. Tržnice tu byla postavena v roce 1894 pro potřeby obyvatel Starého Města.
  • S tržnicí je spojeno pár zajímavostí. Původně byla hala osvětlena Křižíkovými oblouky, do roku 1922 napájenými vlastní parní elektrárnou. Traduje se, že tu obchodníci nechtěli prodávat, protože měli pocit, že sem nikdo nepůjde. Původní špalíková podlaha údajně také značně zapáchala.

