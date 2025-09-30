Galerie Signal Space rozšíří kulturní mapu Prahy o stálou galerii a tím veřejnosti otevře dlouhodobě nepřístupnou, památkově cennou Staroměstskou tržnici. Historická budova, dokončená v roce 1896 podle návrhu Jindřicha Fialky, získává díky tříletému pronájmu novou funkci.
„Dříve tu byl supermarket a asijské bistro, pět let pak byla tržnice zavřená. Teď máme prostor propůjčený my. Kdyby bylo třeba, můžeme dočasně stěny zbourat a nikdo ani nebude vědět, že jsme tady byli,“ uvedl pro deník Metro zakladatel a kurátor galerie Signal Space a Signal Festivalu Martin Pošta. Prostory bývalé tržnice podle Pošty mohou zapůsobit na návštěvníky. „Tady se vám mohou podlomit kolena,“ dodal.
Představy o tom, co přijde
První výstava v Signal Space nese název Echoes of Tomorrow. Nejde ale jen o přehlídku digitálních instalací – propojuje je společná otázka: Jak sny o budoucnosti zanechávají ozvěny v přítomnosti? „Výstava zkoumá, jak naše představy o tom, co teprve přijde, formují to, co žijeme právě teď – ve městech, v technologiích i v našich emocích,“ vysvětluje.
Dominanty výstavy
Hlavním lákadlem první výstavy je Immersive Space – největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu. Uvede instalaci Everything istanbulského studia Nohlab, která propojuje vědecká data, filozofii a digitální vizualizace.
Další dominantou první výstavy je Infinity Room, nekonečná místnost vytvořená ve spolupráci s českou značkou Preciosa Lighting. Díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím vzniká fascinující iluze nekonečného prostoru.
Nejmladší návštěvníky čeká v bývalé tržnici interaktivní zóna, která kombinuje hravé instalace i vzdělávací workshopy.
Tržnice