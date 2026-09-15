Ve středu to bude přesně měsíc, co se Blankou poprvé projela pravidelná autobusová linka MHD číslo 145. Pražský tunelbus, jak se mezi lidmi podzemnímu spojení mezi Čimicemi, Kobylisy a Dejvicem přezdívá, čeká další změna. Od 29. září, tedy za čtrnáct dní, začne zastavovat také na Kuchyňce. Autobus tak nově obslouží jeden z významných univerzitních areálů v Praze. A začne s tím v pravý čas, tedy začátkem akademického roku.
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Příští zastávka – Kuchyňka
„Nové zastavení zlepší dopravní obslužnost významného univerzitního areálu na Pelc-Tyrolce a nabídne přímé spojení s Dejvicemi. Městská část Praha 8 o doplnění zastávky Kuchyňka opakovaně jednala s organizátorem pražské hromadné dopravy – ROPID. Zastavování linky 145 na Kuchyňce podporovalo také vedení Univerzity Karlovy, které městské části zaslalo oficiální žádost o jeho zavedení,“ říká mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.
Jeho slova potvrzuje i radní pro dopravu osmé městské části Martin Jedlička. „Zastavování linky 145 na Kuchyňce je logickým krokem. Autobus dosud míjel významný univerzitní areál bez možnosti zastavení, přestože právě zde žijí a studují stovky studentů a působí několik fakult. To byla absurdní situace,“ dodává Jedlička.
Občas se zpozdí
Nová zastávka je zajímavá i v kontextu samotného vzniku tunelbusu. Linka 145 je vůbec prvním pravidelným autobusem pražské MHD, který nejen oficiálně projel tunelem Blanka, ale také propojil Prahu 8 s Prahou 6 bez nutnosti cesty přes centrum a přestupu mezi metrem C a metrem A. Ze Sídliště Čimice jede přes Kobylisy a dále tunelem Blanka na Hradčanskou, Vítězné náměstí a Dejvickou, kde je rovněž velká koncentrace studentů.
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Cesta z Kobylis na Dejvickou trvá podle jízdního řádu zhruba čtvrt hodiny. Jde o podobný čas, za jaký se dá podobná vzdálenost urazit metrem. Ve špičce jezdí spoje linky 145 v intervalu kolem sedmi a půl minut, v nejsilnější ranní špičce dokonce každých šest minut.
Samotná Blanka ale není zárukou plynulé jízdy. Linka 145 nemá v tunelu vyhrazený pruh a před vjezdem do tunelu i na dalších vytížených místech se počítá s preferencí MHD. ROPID v minulosti výslovně upozorňoval, že skutečná jízdní doba závisí na aktuální dopravní situaci. V prvních týdnech provozu se zpoždění skutečně objevovala. Z dostupných dat se ale nedá tvrdit, že se tunelbus opožďuje častěji než jiné pražské autobusové linky. Spojení je to rychlé, ale ve špičce může autobus kvůli kolonám nabírat mnohaminutové zpoždění.
Koleje pro 1 400 lidí
V univerzitním areálu na Pelc-Tyrolce působí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta humanitních studií UK a pracoviště Českého vysokého učení technického. Součástí areálu jsou také vysokoškolské koleje s kapacitou přibližně 1 400 lůžek.
Tunelbusy ve světě