Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Marek Hýř
  11:45aktualizováno  12:50
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická atmosféra dostává v poslední době trhliny. Kromě zámečků lásky se tu nově objevuje i další nepořádek, který na most přivazují neukáznění výletníci. Podobné problémy mají i další turistické destinace. Včetně Prahy.
Petřín (duben 2026) | foto: Metro.cz

Karlův most (duben 2026)
Urodilo se
Srdce a srdce
18 fotografií

Ploty podél pěší promenády Brooklynského mostu jsou pokryté plastovými sáčky, papíry, zbytky jídla i různými vzkazy. Mezi odpadky se objevují také takzvané zámky lásky, které tu návštěvníci připínají na kovovou konstrukci. Někteří turisté podle místních médií dokonce na plot nedávno přivázali i spodní prádlo.

Podle deníku Brooklyn Eagle se situace v posledních letech zhoršila. Tisíce visacích zámků hyzdí památku a jejich hmotnost navíc může poškozovat konstrukci a způsobovat korozi.

O novém turistickém nešvaru píše server Brooklyn Eagle.

Město proto pravidelně zasahuje. Jen loni pracovníci městských služeb odstranili více než 1500 zámků. Městský úřad dokonce rozmístil podél mostu cedule s nápisem „No Locks“ a zahájil informační kampaň na sociálních sítích. Problém to ale nevyřešilo. Místo zámků se na turisticky atraktivních místech začaly objevovat uzlíky z látky, provázky a jiný nepořádek.

Už i v Praze

Lacinější varianta zámečků lásky je k vidění už i v Praze. Například na Petříně při procházce najdete na plotě nad lanovkou kapesníky, provázky i ponožky. Na Karlově mostě byly na začátku dubna k vidění kromě zámečků například i plyšová pouta.

Historie turistického nešvaru

  • Původ „zámků lásky“, které dnes visí na mostech po celém světě, není jednoznačný. Existuje hned několik verzí. Jedna z nich sahá do Číny. Podle legendy si tam lidé symbolicky „zamykali duše“ do kovových schránek a klíč shazovali z útesu do údolí Žlutých hor. Další příběh spojuje zvyk s verši srbské básnířky Desanka Maksimović, která psala o tragické lásce a zámku jako symbolu věrnosti.
  • Za jeden z prvních evropských „mostů lásky“ bývá označován také Ponte Vecchio ve Florencii. Podle místní historky zde studenti školy Sanita in Costa San Giorgio věšeli na most zámky ze svých školních skříněk.
Černý megazámek
  • Masové rozšíření fenoménu ale přišlo až díky populární kultuře. V romantickém románu a následném filmu Ho voglia di te (česky Chci tě) spisovatele Federico Moccia uzavírají milenci svou lásku tak, že zamknou visací zámek na římském Ponte Milvio a klíč se slovy per sempre – navždy – hodí do Tibery. Právě po uvedení filmu v roce 2007 začaly na mostě přibývat tisíce zámků. Trend se rychle rozšířil do dalších italských měst a následně do celé Evropy i mimo ni.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

LibereckĂ© divadlo po Ĺˇesti letech uvede dalĹˇĂ­ detektivku Agathy Christie

Policie pĂˇtrĂˇ po ÄŤtrnĂˇctiletĂ©m chlapci z VyĹľlovky, v ĂşterĂ˝ se nevrĂˇtil ze Ĺˇkoly

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.