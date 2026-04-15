Ploty podél pěší promenády Brooklynského mostu jsou pokryté plastovými sáčky, papíry, zbytky jídla i různými vzkazy. Mezi odpadky se objevují také takzvané zámky lásky, které tu návštěvníci připínají na kovovou konstrukci. Někteří turisté podle místních médií dokonce na plot nedávno přivázali i spodní prádlo.
Podle deníku Brooklyn Eagle se situace v posledních letech zhoršila. Tisíce visacích zámků hyzdí památku a jejich hmotnost navíc může poškozovat konstrukci a způsobovat korozi.
Město proto pravidelně zasahuje. Jen loni pracovníci městských služeb odstranili více než 1500 zámků. Městský úřad dokonce rozmístil podél mostu cedule s nápisem „No Locks“ a zahájil informační kampaň na sociálních sítích. Problém to ale nevyřešilo. Místo zámků se na turisticky atraktivních místech začaly objevovat uzlíky z látky, provázky a jiný nepořádek.
Už i v Praze
Lacinější varianta zámečků lásky je k vidění už i v Praze. Například na Petříně při procházce najdete na plotě nad lanovkou kapesníky, provázky i ponožky. Na Karlově mostě byly na začátku dubna k vidění kromě zámečků například i plyšová pouta.
Historie turistického nešvaru