Tyto pražské výšlapy jsou jen pro otrlé. Pomohou zlepšit kondici bez mučení v posilovně

Veronika Reicheltová
  14:14
Historické centrum i přírodní zákoutí hlavního města jsou ideální pro zlepšení fyzičky i shození nadbytečných kil. Stačí vědět, které trasy zvolit, a obyčejné bloumání pražskými uličkami se rázem promění v efektivní cvičení, o kterém díky úchvatným výhledům a okolním scenériím nebudete ani vědět.
Začátek jara z pražského Petřína (22. března 2024) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Chůze je jedním z nejvíce opomíjených sportů, který svědčí malým i velkým a blaze působí na zdraví lidského organismu. Ti, kdo mají sedavou práci, se denní počet kroků snaží nahnat vyšlápnutím schodů v metru nebo vystoupením o zastávku dříve. V hlavním městě lze kondiční chůzi povýšit do kulturního zážitku i do náročného kardio tréninku pro otrlé.

Tři pražské kopce pro lepší kondičku

Dynamická chůze, u které se zadýcháte, je zaručená při výšlapu na Petřín. Legendární pražský vrch s rozhlednou prověří vytrvalost táhlým stoupáním v obklopení zeleně. Dalším místem, které vás odmění krásnými výhledy, je Národní památník na Vítkově. Vede k němu několik strmých tras, které se na samotném vrcholu promění v rovinku ideální pro rychlou chůzi.

Třetím tipem pro kondiční chůzi jsou Riegrovy sady. Kopcovitý terén s dlouhým pozvolným stoupáním, které ústí u vinohradské Sokolovny, nabízí malebné výhledy na Pražský hrad.

Městská schodiště pro vytrvalost

Pokud chcete trénink posunout ještě o úroveň výš, zapojte do tréninku městská schodiště. Architektonickým klenotem pro spalování kalorií jsou Nové zámecké schody vedoucí na Pražský hrad, kde stoupáte obklopeni historií. Propojují Thunovskou ulici s Hradčanským náměstím a mají celkem 220 schodů.

Zámecké schody (12. března 2020)

Pro intenzivní trénink v klidnější části města se skvěle hodí Albertov. Na výběr je ze dvou vytrvalostních schodišť. Velké albertovské schody v ulici Albertov čítají 116 schodů nebo Malé albertovské schody, které propojují ulice Studničkova a Apolinářská a mají 154 jednotlivých schodů. Třetí lokalitou jsou Nuselské schody, které spojují Vinohrady a Nusle a mají celkem 184 schodů.

Malebné stezky s překvapením

Pokud s aktivní chůzí teprve začínáte nebo dáváte přednost plynulému tempu bez prudkého zadýchávání, Praha skrývá trasy, které vás okouzlí svou atmosférou a nenáročným profilem. Pro milovníky historie je ideální volbou klasická Královská cesta v úseku vedoucím z Pražského hradu dolů na Malou Stranu, ze které lze přes Karlův most pokračovat až na Václavské náměstí.

Planetární stezka

Úplně jiný zážitek nabízí Planetární stezka v Praze. Astronomická trasa údolím Vltavy má 13 kilometrů a po cestě 17 zastavení se zajímavostmi o naší sluneční soustavě. Klidnou procházkou je výlet na Butovické hradiště. Přestože samotné historické hradiště už na místě dávno nenajdete, tato lokalita nabízí malebné výhledy do Prokopského údolí.

