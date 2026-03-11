U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes Darkness připravuje výtvarník Krištof Kintera se svým týmem. V místě už jsou patrné „základy“ parku.
Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp". Jeho autorem je výtvarník Krištof Kintera. Momentálně vznikají jámy pro lampy. (10. března 2026)

Od Dvoreckého mostu si město slibuje nejen lepší cestování po Praze, ale i nový turistický tahák. O něj se postará umělec Krištof Kintera a jeho tým. Praha totiž potřebuje rozmělňovat statisíce turistů, kteří míří především do centra metropole.

Díry místo křoví a prezervativů

Kintera plánuje u chodníčku, který už je připojen k novému mostu, světelný park s názvem Light Removes Darkness. „Most už nepotřeboval nic, proto jsme se zaměřili na jeho okolí,“ řekl před časem deníku Metro sochař a multimediální umělec Krištof Kintera. On a jeho tým nechtěli, aby most končil v nějakém křoví plném prezervativů, injekčních stříkaček a vajglů. Proto na smíchovské straně vznikla speciální lávka, která ústí do místa, kde vznikne park starých lamp. Ty Kintera nechal přivézt ze zahraničí. Pomohla mu v tom česká centra, kamarádi a další instituce.

U lávky se v těchto dnech objevily první díry, do nich budou vsazeny zmiňované pouliční lampy. Celkem jich bude 147.

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je výtvarník Krištof Kintera. Momentálně vznikají jámy pro lampy. (10. března 2026)

Upraví i nejvykrádanější benzinku v Česku

„Zajímavostí je, že součástí této instalace bude i místní benzinka. Traduje se o ní, že byla nejvykrádanější v Česku,“ uvedl před časem s nadsázkou Kintera. Deníku Metro potvrdil, že se sice bude jednat o ledkové osvětlení, ale myslí se i na ekologii. Vzhledem k šetrnosti k životnímu prostředí byl vyvinut speciální světelný zdroj, který je s nízkým příkonem a nízkou hodnotou chromatičnosti.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

„Vynalezli jsme několik typů žárovek, které imitují sodíkové lampy. Tady bude stát 147 světelných objektů, na nichž bude umístěno 440 lamp z celého světa mimo Antarktidu,“ doplnil Kintera a vrátil se k místní benzince. „Firma souhlasí, že se do celého projektu zapojí také. Původně jsme z ní chtěli udělat knihkupectví, kde si lze koupit i benzin. Z toho jsme se odklonili, ale naším cílem je udělat z ní benzinku, která nevypadá jako každá jiná,“ řekl Kintera deníku Metro před časem.

Světelný park se ale podle výtvarníka Krištofa Kintery rozsvítí až na konci roku.

Poznejte Dvorecký most

  • Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty.
  • Zájemci o rozvoj města si mohou do konce března zdarma ve vestibulu úřadu městské části Praha 4 prohlédnout výstavu o Dvoreckém mostě. K vidění je model mostu, socha pro podolskou stranu i lampy a další artefakty.
  • Další detaily o novém mostě se můžete dozvědět také v našem kvízu.

12. března 2026  7:44

