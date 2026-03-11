Od Dvoreckého mostu si město slibuje nejen lepší cestování po Praze, ale i nový turistický tahák. O něj se postará umělec Krištof Kintera a jeho tým. Praha totiž potřebuje rozmělňovat statisíce turistů, kteří míří především do centra metropole.
Díry místo křoví a prezervativů
Kintera plánuje u chodníčku, který už je připojen k novému mostu, světelný park s názvem Light Removes Darkness. „Most už nepotřeboval nic, proto jsme se zaměřili na jeho okolí,“ řekl před časem deníku Metro sochař a multimediální umělec Krištof Kintera. On a jeho tým nechtěli, aby most končil v nějakém křoví plném prezervativů, injekčních stříkaček a vajglů. Proto na smíchovské straně vznikla speciální lávka, která ústí do místa, kde vznikne park starých lamp. Ty Kintera nechal přivézt ze zahraničí. Pomohla mu v tom česká centra, kamarádi a další instituce.
U lávky se v těchto dnech objevily první díry, do nich budou vsazeny zmiňované pouliční lampy. Celkem jich bude 147.
Upraví i nejvykrádanější benzinku v Česku
„Zajímavostí je, že součástí této instalace bude i místní benzinka. Traduje se o ní, že byla nejvykrádanější v Česku,“ uvedl před časem s nadsázkou Kintera. Deníku Metro potvrdil, že se sice bude jednat o ledkové osvětlení, ale myslí se i na ekologii. Vzhledem k šetrnosti k životnímu prostředí byl vyvinut speciální světelný zdroj, který je s nízkým příkonem a nízkou hodnotou chromatičnosti.
Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů
„Vynalezli jsme několik typů žárovek, které imitují sodíkové lampy. Tady bude stát 147 světelných objektů, na nichž bude umístěno 440 lamp z celého světa mimo Antarktidu,“ doplnil Kintera a vrátil se k místní benzince. „Firma souhlasí, že se do celého projektu zapojí také. Původně jsme z ní chtěli udělat knihkupectví, kde si lze koupit i benzin. Z toho jsme se odklonili, ale naším cílem je udělat z ní benzinku, která nevypadá jako každá jiná,“ řekl Kintera deníku Metro před časem.
Světelný park se ale podle výtvarníka Krištofa Kintery rozsvítí až na konci roku.