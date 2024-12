Udržujeme myšlenku starosvětského oddílu, říká šéf horolezeckého oddílu ze Satalic

„Náš oddíl chce nyní vytvořit první komunitní mobilní boulderingový kontejner v České republice, který podpoří rozvoj lezeckého sportu u nás. Zalezou si na něm začátečníci i zkušení lezci. Mobilní kontejner přiveze lezení přímo tam, kde je potřeba – na sportovní akce, festivaly nebo do škol,“ říká pro deník Metro Stella s tím, že chce jeho tým projekt financovat formou crowdfundingové kampaně.

Horolezecký oddíl Satalice má za sebou bohatou historii. Jak byste stručně představil jeho začátky a klíčové momenty vývoje?

Historie začala již v roce 1998, kdy náš praprapředseda Petr Rubeš založil v rámci místní ZŠ kroužek lezení. Jedna hodina týdně, občas nějaké extra tréninky. Pak oddíl občas vyjel na závody, na hory. Přeskáču skoro tři dekády do současnosti a v současné době máme osm pravidelných tréninků týdně, většinu na komerčních stěnách, každý měsíc vyjedeme na skály nebo hory, v létě pravidelně jezdíme lézt do zahraničí. Na tyhle aktivity už je „naše“ lezecká stěna v Satalicích malá, a tak se pokoušíme komunitně vybudovat svůj prostor.

Lezci ze Satalic jsou veselé kopy. Více se o jejich oddílu dočtete na webu hosatalice.cz. Kromě jiného zde najdete aktuality i obsáhlou galerii fotografií z nejrůznějších akcí.

Projekt je originální nejen v rámci Satalic, ale i celého Česka. Co vás inspirovalo k myšlence vytvořit komunitní boulderingový kontejner?

Udržujeme myšlenku starosvětského oddílu, kde si mezigeneračně předáváme know-how a lezecké vědomosti. S tím se pojí zásadní nutnost místa, kde se můžeme pravidelně potkávat a realizovat všechny oddílové aktivity. Občas nás někdo osloví s tím, že chtěl mít lezení na sportovním nebo dětském dni. Slijte všechny tyhle myšlenky dohromady a vznikne BoudlerKontejner – mobilní boulder stěnka s možností uložit materiál uvnitř. Dle našich informací zatím nikdo v Česku ani v okolí nic takového nemá!

Vaši crowdfundingovou kampaň už podpořilo mnoho lidí. Jakou roli hraje komunita v úspěchu tohoto projektu a jak ji chcete dál rozvíjet?

Oddílových členů je 125 a to je už poměrně velká skupina, která zná další fanoušky sportu, případně firmy, které by chtěly přispět. Komunita je pro mě osobně druhá rodina a základ občanské společnosti – sociální propojení, identita, participace… A my chceme žít v lepším světě, ne?

BoulderKontejner má být první svého druhu. Můžete popsat, jak bude technicky řešen, kolik lidí najednou zvládne pojmout a jaká bude jeho hlavní výhoda oproti klasickým lezeckým stěnám?

BoulderKontejner není samozřejmě svoji plochou porovnatelný s komerčními boulderovkami, nicméně 45 metrů čtverečních stěny není zanedbatelná plocha. Možnosti boulderingu a tedy i BoulderKontejneru jsou neomezené, obtížnosti lezeckých problémů končí a začínají tam, kde končí a začíná kreativita instruktora nebo vedoucího kurzu. BoulderKontejner bude mít taktéž různé úhly samotné stěny, což poskytuje velkou škálu možností pro začínající i výkonnostní lezce. Navíc jedna ze stěn bude naklápěcí, můžete mít kolmý profil nebo až brutálních padesát stupňů. A k tomu ještě celý tenhle cirkus budeme moct přesunout na jiné místo. Zásadní výhodou je taktéž čerstvý vzduch v neomezené míře. Kdo někdy byl na vnitřní boulderingové stěně, ví, že zdravé prostředí vypadá jinak.

Pro koho je projekt určen? Cílíte na začátečníky, zkušené lezce, nebo i třeba na školy a sportovní oddíly?

Pro celou komunitu! Pro začátečníky, pokročilé, ale i pro další, kteří si chtějí lezení jen zkusit. V rámci spolupráce s místními spolky a sportovními kluby bude BoulderKontejner poskytovat skvělé místo pro kompenzační trénink.

Lezení je stále populárnější, a to i díky úspěchům českých lezců. Jak tento fenomén poslední doby vnímáte a co dělá váš oddíl pro to, aby oslovil nastupující lezecké generaci?

Vidím v lezení unikátnost v tom, že si každý může najít tu svoji oblíbenou disciplínu – lezení venku, uvnitř, v horách, na skalách, s cepínem, s lyžemi… A to vše ve spojení s přírodou. Mladší generace díky bohu oslovují nás, naše kapacity jsou dlouhodobě vyčerpané.

Máte už nějaké vize a plány pro další rozvoj oddílu a podobných projektů, pokud ten aktuální uspěje?

BoulderKontejner by se měl stát srdcem navazujícího projektu s názvem BoulderVinoř, což bude už plnohodnotný dospělý boulder. Moderní lezecké profily zasazené do unikátního prostředí vinořských pískovců. To už uspokojí zcela jistě všechny stávající i potenciální fanoušky lezení.