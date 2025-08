Malá útlá brožura. Vila Tereza. Není na škodu v ní zalistovat. Vyšla v roce 1988 a rekapituluje historii vily, kterou najdete v Italské ulici, nahoře nad Hlavním nádražím.

APN, předvoj předvoje a lakování narůžovo

Málokdo si dnes už vybaví, že se jedná o nenápadné pseudorenasanční vile, katastrálně na Žižkově, ale de facto přináležící stylově k honosným Vinohradům. V roce 1989 to bylo svým způsobem výsostné území Sovětského svazu, byť ne úředně.

Sídlo tady měla sovětská tisková agentura APN. Agentura Press Novosti, která vznikla v roce 1961. Měla pobočky po celém světě, šířila mediální slávu sovětského komunistického systému, vydávala články, které nabízela médiím v zemích své působnosti. Vydávala brožury, knížky, v moderní mluvě dělala Moskvě public relations. U nás byl z jejich dílny nejznámější Týdeník aktualit, taková sbírka růžových pohádek o zemi, kde zítra nic neznamenalo…

Vila Tereza

Pochopitelně, pracovníci APN byli současně, nebo spíše více, i pozornými sledovači a naslouchači. Jak by se dalo kulantně říci zpravodajským důstojníkům i civilům. Zvládali slušně češtinu, domluvili se bez problému i německy či anglicky.

Nejdřív mise, pak velvyslanectví

Že brožura o vile, vydané k 40. výročí Vítězného února, je z dílny APN snad ani není nutné zdůrazňovat. Byť autorem bylo občan Československa.

APN sídlila ve vile Tereze proto, že tento objekt se stal první sovětskou ambasádou v Československu mezi 1. a 2. světovou válkou, když první republika v roce 1922 sice sovětské Rusko neuznala diplomaticky, ale v roce 1922 s ním uzavřela obchodní smlouvu. Za sídlo jí náš stát vybral právě vilu, kde už na sklonku 19. století sídlil krátce švýcarský konzulát.

Vila se poté z obchodní mise přejinačila na konzulát SSSR. Před vchodem postavila policie budku i s uniformovanou hlídkou, dohlíželi tu i „nenápadné“ buřinky tajných, kontrolovali často vstupy návštěvníků do vily. Což se pochopitelně nejvíc nelíbilo levicovým, především komunistickým politikům a jejich příznivcům, kteří sem často chodili nasávat, jak se zmiňovali, atmosféru revoluce, svobodného ducha a revoluční avantgardy.

Stíny Stalinovy Velké čistky. Zatýkal Prozatímní vládu, pak ho popravili

Prvním sovětským diplomatem se stal jeden z předních revolucionářů roku 1917 Vladimir Alexandrovič Antonov-Ovsejenko. Údajně to byl on, kdo v čele ozbrojených oddílů po dobytí petrohradského Zimního paláce oznámil prozatímní ruské vládě, že ji jménem revoluce zatýká. Sláva vydržela Antonovu-Ovsejenkovi ještě pár let po Leninově smrti, pak ho nechal Stalin popravit.

První sovětský velvyslanec v Československu Vladimir Alexandrovič Antonov-Ovsejenko. V roce 1938 ho nechal Stalin popravit ve věznici Butyrka v Moskvě.

Když v roce 1934 Československá republika uznala Sovětský svaz oficiálně, z mise se stala oficiální ambasáda.

Bylo to ale už v době, kdy československou komunistickou stranu ovládali leví extremisté v čele s Gottwaldem a ani čistky v Kremlu jim nebránili v návštěvách vinohradsko-žižkovské vily.

Fučík, Nezval, Olbracht a další

Brožura o vile přináší mimo jiné i zajímavá svědectví pamětníků. Například hospodyně Růženy Kepkové… „Vladimír Antonovič? Ten měl povinností! To bylo nějakých cest a návštěv, jednání a hostů. A ke všem byl milý a pozorný. Každého vyslechl, jak jen mohl, pomáhal a zařizoval. A kolik večerů do pozdní noci proseděl s přáteli? To když za ním chodili na návštěvu takoví soudruzi, jako byl Klement Gottwald, Julius Fučík, Zdeněk Fierlinger, Vítězslav Nezval, Marie Majerová, Ivan Olbracht a mnoho jiných. Znala jsem je osobně a vždycky dovedli povzbudit, povznést náladu, dát větší chuť do života. Nejkrásnější chvíle ve vile Tereze byl v den výročí Velkého října…“

Ivan Olbracht

Návštěvníci chodívali do vily, na jejímž vrcholu zářila už v té době rudá hvězda. Jak vzpomínají někteří pamětníci, hvězda zářila do dáli a byla vidět až v centru Prahy…

Rušit ulici pojmenovanou po Ivanu Olbrachtovi, no, kdo by chtěl po těch desetiletích, kdy už všichni berou pojmenování jen jako jméno jiné ulice? Dát ale název po bezesporu nadaném literátovi stanici podzemní dráhy v 21. století…? Ještě to bude legrace.