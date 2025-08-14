Z pláže koukáte na okolní brdské kopce zvedající se z Černošic a Dobřichovic a z druhé strany ze Zbraslavi. Zpívají tu ptáci, měsíc se odráží na hladině a vůbec by vás nenapadlo, že autem dojedete za 20 minut zpátky do ruchu velkoměsta. Vítejte v novém kulturně sportovním areálu s názvem JEZERO.OOO.
Areál se nachází kousek za velkotržnicí se zeleninou Lipence, hned vedle golfového hřiště. Původně zde měli být tři golfové jamky, majitelé se nakonec rozhodli areál otevřít široké veřejnosti a vytvořit oázu pro setkávání, odpočinek a sport. Druhá polovina areálu je navržena pro soukromé pronájmy, firemní teambuildingy a akce. Na pozemku je také několik glampingových maringotek a posedů Bayaya, v nichž je možné se ubytovat.
Předpověď na příští dny hlásí tropické teploty, což činí návštěvu jezera ideální volbou pro únik před rozpáleným městem. O víkendu navíc proběhne festival orientální hudby Bazaaar, který kromě hudby nabídne různé workshopy, tržnici s doplňky, environmentální přednášky a dílny. Z hudebních žánrů zazní organic house, global bass, downtempo, bush techno, world beats, chillout a ambient.
Pro milovníky dobrého jídla areál nabízí mimojiné burgery s trhaným masem, halloumi sendviče nebo masové i vegetariánské quesadilly, a samozřejmě nechybí košíky skvělých hranolek, zmrzliny a osvěžující nápoje.