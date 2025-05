Řeč je o řece Vltavě, konkrétně o místě, které se jmenuje Císařská louka. Ano, přesně ta Císařská louka, kde se hrálo v roce 1896 první fotbalové derby mezi Slavií a Spartou. Jak se na revír dostanete? Ideálně třeba tramvají nebo autobusem do stanice Lihovar. Pak pěšky pěknou procházkou. Samozřejmě se sem dá dojet i autem.

Kde můžete chytit kapra a přitom zůstat zcela v centru Prahy? No přece na Císařské louce. Přesné místo jsme zaznačili na mapě.

Počkejte do setmění

Míst, kde se můžete usadit, je tady dost. My ale doporučujeme jedno velmi poetické přímo proti Vyšehradu. Pokud vydržíte do tmy, je pohled na nasvícený monument opravdu úchvatný! A když do toho ještě zabere ryba? To pak nemá chybu.

Chytit tady můžete hlavně kapra, ale v době dravcové sezony se sem vydávají i vyznavači lovu sumců. Ještě zbývá doplnit číslo revíru, které si napíšete do povolenky – 401 018. Budeme rádi, když se nám se svými úlovky pochlubíte a pošlete je na e-mail dopisy@metro.cz.