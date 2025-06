5:26

Letos v srpnu to bude přesně 70 let, kdy do biografů vstoupil legendární film Cesta do pravěku. Čtveřice chlapců se v něm na pramici vydá proti proudu řeky času na fantastickou výpravu do pravěku. Snímek Karla Zemana měl obrovský úspěch. Na podobnou expedici se můžete vydat i vy. Stačí vyrazit na Smíchov.