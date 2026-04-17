Snímky, které přinášíme, mapují klíčové okamžiky: od betonování prvních pilířů, přes montáž konstrukce až po pokládku tramvajových kolejí. Nechybí ani pohledy z ptačí perspektivy, které ukazují, jak nová dominanta proměnila panorama Prahy.
- Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se nepočítá.
- S otevřením mostu se od soboty 18. dubna změní trasa hned několik linek MHD. Dopravní revoluce se týká autobusů i tramvají.
- Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.
- Mimochodem, dnešní zpřístupnění Dvoreckého mostu veřejnosti vedení Prahy, poměrně logicky, představuje jako klíčový infrastrukturní úspěch. Projekt, který má propojit dosud hůře dostupné části metropole a posílit veřejnou dopravu, se však neobešel bez výrazných komplikací.