Pražský ostrov Štvanice ožije od 30. dubna do 2. května 2026 open-air festivalem United Islands (dříve United Islands of Prague). V pořadí 23. ročník této hudební akce přinese návštěvníkům také zajímavý nehudební program.
Pozvaní řečníci budou v rámci diskuzí otevírat témata, která hýbou společností, jako je umělá inteligence, demokracie, umění nebo generace Z. Tahounem, který by mohl přilákat zcela novou skupinu návštěvníků, je novinář a moderátor Václav Moravec. Mezi hosty se objeví také greenfluencerka Rozárie Haškovcová nebo spisovatel a kouč David Shorf.
Kdo vystoupí na United Islands?
Hudební dramaturgie ročníku 2026 pokračuje v tradici objevů mladých talentů z Česka i zahraničí. Návštěvníci se mohou těšit na desítky kapel a interpretů na několika scénách, které představí to nejzajímavější z nezávislé scény, jazzu, world music i moderní elektroniky.
- Hlavními hvězdami nadcházejícího ročníku budou britské indie-rockové trio Bilk, lucemburský projekt DasRADIAL kombinující dark wave, Neue Deutsche Welle, techno i pop, a také dublinská electro-noise kapela YARD.
- Za české interprety se představí písničkář a producent Toyota Vangelis, experimentální rapové trio Hihahaholky nebo rapper MDMX.
Debaty a nehudební program
Kromě hudby nabídne festival zajímavé debaty v rámci scény Islands Forum přímo na Štvanici.
- Na programu je například téma s prvomájovými prvky „Zeptej se vědce: Láska ve vzduchu, otázky na jazyku“.
- Diskuze „Gamechanger: AI – kde se zastaví“ poukáže na světlé i stinné stránky používání umělé inteligence.
- Debata s názvem „BoldNews: Jakou roli hrají v odolnosti demokracie média, novináři a influenceři?“ láká na zvučná jména - Rozárie Haškovcová, Zdislava Pokorná a Václav Moravec.
Kde se koná United Islands?
Srdcem festivalu zůstává ostrov Štvanice. Další program se bude konat na dalších místech v Praze, například v Chodovské tvrzi, v parku Portheimka, v kavárně Anežka, v klubech Jazz Dock nebo Cross Club a dalších.
Doprava, vstupenky, občerstvení
Jednou z největších předností festivalu United Islands zůstává skutečnost, že vstup do hlavních zón a na hudební scény je pro širokou veřejnost zdarma. Událost lze podpořit nákupem dobrovolné vstupenky.
- Doprava: Na Štvanici se lze dostat metrem ze stanice Vltavská (C) nebo Křižíkova (B). Nejbližší tramvajové zastávky najdete na Karlínském náměstí, Křižíkově a u Holešovické tržnice.
- Občerstvení: V areálu ostrova Štvanice budou bary a gastro stánky s domácími i exotickými specialitami včetně vegetariánských či veganských pokrmů.