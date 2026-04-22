United Islands 2026: Štvanice ožije hudebními talenty, doplní je debata Václava Moravce

Veronika Reicheltová
  8:43
Festivalovou sezonu koncertů pod širým nebem v hlavním městě odstartuje multižánrová akce United Islands. Na ostrově Štvanice a dalších místech v metropoli vystoupí hudební objevy tuzemské i zahraniční scény. Na programu jsou také diskuze, které budou otevírat důležitá celospolečenská témata, nebo filmové projekce mladých tvůrců.
Festival United Islands 2026 se bude konat na přelomu dubna a května na ostrově Štvanice. | foto: Archiv United Islands

Pražský ostrov Štvanice ožije od 30. dubna do 2. května 2026 open-air festivalem United Islands (dříve United Islands of Prague). V pořadí 23. ročník této hudební akce přinese návštěvníkům také zajímavý nehudební program.

Pozvaní řečníci budou v rámci diskuzí otevírat témata, která hýbou společností, jako je umělá inteligence, demokracie, umění nebo generace Z. Tahounem, který by mohl přilákat zcela novou skupinu návštěvníků, je novinář a moderátor Václav Moravec. Mezi hosty se objeví také greenfluencerka Rozárie Haškovcová nebo spisovatel a kouč David Shorf.

Kdo vystoupí na United Islands?

Hudební dramaturgie ročníku 2026 pokračuje v tradici objevů mladých talentů z Česka i zahraničí. Návštěvníci se mohou těšit na desítky kapel a interpretů na několika scénách, které představí to nejzajímavější z nezávislé scény, jazzu, world music i moderní elektroniky.

  • Hlavními hvězdami nadcházejícího ročníku budou britské indie-rockové trio Bilk, lucemburský projekt DasRADIAL kombinující dark wave, Neue Deutsche Welle, techno i pop, a také dublinská electro-noise kapela YARD.
  • Za české interprety se představí písničkář a producent Toyota Vangelis, experimentální rapové trio Hihahaholky nebo rapper MDMX.

Otázky Václava Moravce

Debaty a nehudební program

Kromě hudby nabídne festival zajímavé debaty v rámci scény Islands Forum přímo na Štvanici.

  • Na programu je například téma s prvomájovými prvky „Zeptej se vědce: Láska ve vzduchu, otázky na jazyku“.
  • Diskuze „Gamechanger: AI – kde se zastaví“ poukáže na světlé i stinné stránky používání umělé inteligence.
  • Debata s názvem „BoldNews: Jakou roli hrají v odolnosti demokracie média, novináři a influenceři?“ láká na zvučná jména - Rozárie Haškovcová, Zdislava Pokorná a Václav Moravec.

Kde se koná United Islands?

Srdcem festivalu zůstává ostrov Štvanice. Další program se bude konat na dalších místech v Praze, například v Chodovské tvrzi, v parku Portheimka, v kavárně Anežka, v klubech Jazz Dock nebo Cross Club a dalších.

Doprava, vstupenky, občerstvení

Jednou z největších předností festivalu United Islands zůstává skutečnost, že vstup do hlavních zón a na hudební scény je pro širokou veřejnost zdarma. Událost lze podpořit nákupem dobrovolné vstupenky.

  • Doprava: Na Štvanici se lze dostat metrem ze stanice Vltavská (C) nebo Křižíkova (B). Nejbližší tramvajové zastávky najdete na Karlínském náměstí, Křižíkově a u Holešovické tržnice.
  • Občerstvení: V areálu ostrova Štvanice budou bary a gastro stánky s domácími i exotickými specialitami včetně vegetariánských či veganských pokrmů.

