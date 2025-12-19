A populární je mimo jiné také mezi samotnými rybáři, kteří ho sledují na sociálních sítích pod pseudonymem George Junior. Pojďte se teď do jeho světa kapitálních kaprů přímo z centra Prahy také ponořit.
Kdy jste poprvé pochopil, že urban fishing je disciplína, která vás bude bavit?
Jelikož chytání kaprů v centru Prahy není pro každého, láká mě to objevování míst a místní obsádka. I můj děda, který v centru Prahy před lety vlastnil pramici, tu chytal a já jdu rád v jeho stopách. Jako malý jsem začínal chytat na vesnici na požární nádrži, kde se shlukovalo větší množství lidí a aut, ale ten největší „boom“ byl při první výpravě do centra, kde se mi hned druhý den povedl kapr. V tu chvíli jsem už věděl, že tohle bude moje cesta, která mě neustále baví a překvapuje, a proto se snažím vyhledávat urban fishing po celé České republice.
Lov přímo na náplavce, mezi turisty, cyklisty a projíždějícími loděmi, nemusí být pro každého. Jaké je to v tak rušném prostředí rozbalit pruty a soustředit se na ryby?
Ano, urban fishing určitě není pro každého a je nutné být trpělivý a mít pevné nervy. S každým chytáním se potýkám s různými typy lidí a konverzace s nimi se neobejde bez dotazů. Jak to jde? Jsou tady ryby? Tady se nesmí chytat! A tak podobně, takže než rozbalím pruty, shromažďují se u mě lidi a sledují, jak si připravuji výbavu.
Co dělá pražskou Vltavu specifickou? Proč se v ní vyskytují tak velcí kapři i uprostřed města?
Vltava v centru je specifická tím, že ta voda, co se týče ryb, ještě není pořádně objevená. Je těžké o tom najít informace a o to těžší je tam rybu chytit. Několika rybářům se nepoštěstilo, vyhořeli a odjeli bez záběru. V tom je to krásné, že se člověk opravdu musí snažit. Ve Vltavě je hodně přirozené potravy – třeba šneci, mušle, gammarusi a spousta dalších dobrot z lodi, a proto jsou kapři velcí, pěkně kulatí.
Jak reagují turisté a kolem- jdoucí, když vidí, že zrovna zdoláváte velkou rybu?
No to je velký masakr, když kolemjdoucí vidí, že zdolávám kapra, udělá se u mě shluk lidí a všichni mi fandí. Po podebrání kapra mi začnou tleskat a během vyndání kapra na podložku se se mnou fotí a prosí, jestli si mohou udělat fotografii na památku, to je na tom urbanu krásné. Někdy se tedy bojím i o své věci, protože je kolikrát kolem mě tolik lidí, že nevidím na svou rybářskou výbavu.
Máte nějakou historku, kdy se situace kolem vás úplně vymkla kontrole nebo kdy jste zažil opravdu netradiční moment?
Ano, je jich nespočet. Převážně se to týká večerních hodin, kdy lidé vystupují z lodí, kde konzumovali alkohol. Několikrát jsem řešil situaci, kdy mi sahali na pruty, nebo když jsem seděl pod zídkou, chtěli mě pomočit, protože mě neviděli. Takových nepěkných zážitků mám z centra hodně, to by bylo nadlouho.
Přejděme k vybavení – jaké pruty a navijáky pro lov ve městě používáte? Liší se od toho, co byste vzal k tiché pískovně?
Ano, vybavení mám jiné, než když jedu na pískovny nebo na řeku. V centru potřebuji být mobilní a mít co nejskladnější věci, a hlavně jich mít co nejméně. Takže mám úplně osekanou výbavu, co to jen jde.
Jaké nástrahy máte na městskou Vltavu nejraději a které přinášejí nejvíc úspěchů?
Jelikož chci chytat trofejní kapry, tak jako krmení a nástrahu používám vždy boilies. Jak jsem již výše zmiňoval, rybařit v centru Prahy není jednoduché a každý rok se musí používat jiné příchutě a velikosti kuliček. Třeba minulý rok šli kapři na pálivé a kořeněné boilies a letos na boilies masové s příchutí olihně.
Jak zakrmujete v prostředí, kde voda proudí a lodě vytvářejí vlny? Máte taktiku, aby ryby zůstaly na místě?
Jsou místa, kde moc parníky nejezdí, takže tam krmení udržíte a je šance si přikrmovat místo. Pořídil jsem si i podvodní kameru, abych mohl sledovat, co to na dně Vltavy dělá. Po přejetí parníkem nad krmným místem se kuličky hýbají a po chvíli zmizí. Takových míst je jen pár, kde se krmení nedá udržet, a to komplikuje rybolov.
Jak se mění vaše strategie v závislosti na čase dne, návštěvnosti náplavky nebo intenzitě lodní dopravy?
Nijak se strategie nemění. Zkouším, prostě to hodím do vody a čekám, co to udělá. Mám vypozorované, že do deseti hodin dopoledne je všude na vodě klid, nikdo neruší mě ani ryby.
Pojďme k samotnému zdolávání. Jaké to je bojovat s rybou v centru velkoměsta?
Bojovat ve městě s kaprem na prutu je opravdu jeden velký adrenalin. Nikdy nevíte, kam ta ryba pojede, jestli vyjede parník, nebo někdo na lodi. Hlavně ani nevíte, jaké se u břehu ukrývají poklady, takže když se mi povede dostat kapra do podběráku, mám takovou radost, jako by byl můj první v životě.
Stává se, že vám ryba vjede pod ponton, pod loď nebo mezi kotevní lana? Jak takové situace řešíte?
Ano, stává se to velmi často, a hlavně u mostu najíždějí do pilířů, které jsou osazené kameny, takže to je nejčastější úprk kaprů. Na navijáku mám namotaný vlasec o průměru 0,50 mm a snažím se na cívku dát alespoň 100 m, takže na tyhle situace jsem připravený. Je to jediná taktika, jak o kapry nepřijít.
Máte speciální triky, jak si rybu „pohlídat“, když se blíží k místům, kde může rychle zlomit prut nebo přetrhnout šňůru?
Jediný trik je opravdu jen v silném vlasci, kdy rybu můžu bez problému otočit k sobě a nepustit do vázky.
Jakou největší rybu jste při urban fishingu ulovil? Můžete popsat, jak souboj probíhal?
Můj zatím největší kapr byl 91 cm a nejtěžší 14,2 kg. Jednou jsem si myslel, že už nedostanu záběr, a chtěl jsem už balit, vtom se rozjel jeden prut s kaprem 13 kg a to mě nabudilo ještě chvíli zůstat. Vyplatilo se. Přibližně po třiceti minutách jsem dostal další záběr a při zdolávání se mi rozjel i druhý prut. Jeden kapr měl něco přes 10 kg a ten druhý, to byl můj nejtěžší.
A která ryba byla pro vás nejkrásnější – ne nutně největší, ale ta, na kterou nikdy nezapomenete?
Byl to plnošupinatý lysec. Když jsem ho viděl, nevěřil jsem svým očím. Měl jsem z něj ohromnou radost, štěstím se mi rozklepaly nohy, mluvit jsem nemohl. Nechápal jsem, že takový kapr může být v centru Prahy.
Překvapilo vás někdy chování městských ryb? Jsou podle vás silnější, chytřejší nebo opatrnější než ty z přírody?
Ano, jak jsem psal výše, ryby tu mají strašně přirozené potravy, a tak ty větší kusy je tu opravdu těžké chytit. Trvalo mi několik let, než jsem se tu dostal s kaprem přes 10 kg. Někdy jsou slyšet od rybářů příběhy, že měli záběr, kdy jim ryba vytočila vlasec z navijáku, ale ty ryby jsou tu tak bojovné, že pak zjistíte, že to byl malý kapr.
Lovit třeba ve Francii přímo naproti Eiffelově věži
nebo v Japonsku… To jsou sny, které bych si chtěl splnit ve svém rybářském světě.
Chytáte ve městě i v noci? Jak odlišná je atmosféra pražských břehů po setmění?
Byl jsem párkrát přes noc a sám bych v životě určitě nešel, nikdy nevíte, co čekat, a vyskytuje se tam hodně opilých lidí. Ve dne se určitě cítím bezpečněji.
Když si chcete odpočinout, jezdíte na klidnější svazové vody? Nebo vám ruch města už přirostl k srdci?
Ano, jezdím i na klidnější místa, protože trávit čas jen v ruchu ve městě se taky nedá vydržet, a člověk si ten klid chce taky někdy dopřát. Ale! Vždy dám v klidu mimo město jen pár dní a pak se zase těším do centra.
Vyzkoušel jste urban fishing i v jiných městech – u nás nebo v zahraničí? Jaké to bylo například v evropských metropolích?
Snažím se jezdit s parťáky po celé České republice. Tento lov je specifický a trávit čas sám někde, kde to neznám, se mi moc nechce.
Máte nějaké místo, kam byste se jednou rád vydal čistě kvůli atmosféře a výzvě?
Mám hodně míst, kam bych se určitě chtěl vydat na nádherný urban fishing. Lovit třeba ve Francii přímo naproti Eiffelově věži nebo v Japonsku… To jsou sny, které bych si chtěl splnit ve svém rybářském světě.