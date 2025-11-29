Výluka metra: V neděli zase nepojede část linky B. Je to naposledy v roce?

Marek Hýř
Marek Hýř
  20:52
V neděli 30. listopadu 2025 dojde k dočasnému přerušení provozu metra na trase B mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Důvodem jsou práce v prostoru kolejí související s rekonstrukcí stanice Českomoravská.

Vlaky stanicí pouze projíždí. | foto: Metro.cz

Cestující na lince B čeká v neděli další omezení. Musí se proto připravit na speciální režim provozu metra. V úseku Černý Most – Vysočanská bude zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Cestující ve stanici Hloubětín budou přestupovat mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe vzájemně navazovat.

Náhradní doprava

Pro cestující bude zároveň zajištěna náhradní tramvajová doprava. V denním provozu bude jezdit linka XB podle trasy: Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – Vysočanská.

K dispozici jsou také pravidelné tramvajové linky:

  • 12 – jako náhrada za metro v celé oblasti
  • 3 a 8 – mezi stanicemi Florenc a Palmovka

Změny se dotknou i dalších tramvajových linek:

  • 8: Nádraží Podbaba – Starý Hloubětín – Hloubětín – Lehovec
  • 31: Spojovací – Krejcárek – Palmovka

Podrobnosti najdete na webu Pid.cz.

Kdy se otevře stanice Českomoravská?

Důvodem nedělní výluky na lince B je rekonstrukce stanice Českomoravská. Ta je uzavřena od začátku ledna letošního roku. Pražský dopravní podnik (DPP) stanici plánuje znovu otevřít ještě před 25. březnem 2026, kdy v nedaleké O2 areně začne mistrovství světa v krasobruslení.

Změní se názvy stanic metra? Českomoravská by mohla nést jméno po slavné aréně

Poslední výluka v roce 2025?

Mimochodem, nedělní omezení provozu na lince B je zatím poslední ohlášenou výlukou metra v roce 2025. Na webu pražského dopravního podniku nyní další omezení pro tento rok zveřejněna nejsou. Deník Metro oslovil DPP s dotazem, zda se letos plánují ještě nějaké výluky, podnik však zatím informace neposkytl.

29. listopadu 2025  20:52

