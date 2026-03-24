Hlavním tématem letošního ročníku, který se koná v rámci Světového dne ústního zdraví, je precizní dentální hygiena. Akce probíhá od 9:30 do 16:00 a těší se podpoře České stomatologické komory. Návštěvníci se mohou těšit na speciální setkání – ve 13:00 dorazí podpořit prevenci také Kateřina Ujfaluši, oblíbená herečka ze seriálu Ulice.
Správná technika a skryté cukry
Program je nabitý praktickými informacemi pro všechny věkové kategorie. V poradně dentální hygieny budou k dispozici Petra Křížová a studenti 3. LF UK, kteří poradí s výběrem pomůcek. Zajímavý vhled do stravování nabídne Klára Tupá, která se zaměří na měření cukru ve výživě. Zájemci si navíc mohou vyzkoušet správnou techniku čištění zubů a seznámit se s prémiovou kosmetikou MontCarotte.
Kromě vzdělávání je připravena i zábavnější část. Každou celou hodinu se roztočí kolo štěstí, ve kterém mohou návštěvníci vyhrát dárky od partnerů akce.