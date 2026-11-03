Než sjedeš z kopce, kouzla jsou pryč – tak pojmenoval sochař Petr Holeček výstavu v Galerii Moderna nedaleko pražského Mánesu.
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„Je to moment, kdy člověk jako umělec cítí, že jeho tvorba má energii a kouzlo. A právě tehdy je potřeba ho zachytit, protože za chvíli už může být pryč,“ vysvětluje název.
Mňoukající mušle
Jedním z děl, které na výstavě uvidíte, je Kočka s perlou. Nejde přitom o obyčejnou sochu. Holeček ji vytvořil z lastur ústřic z restaurace Černomorka na Žižkově.
„Ty lastury jsou právě z Černomorky. Chtěl jsem jim dát nový život. Zabralo to neskutečně hodin práce,“ říká sochař. Dostat kočku z ateliéru na Letné do galerie ovšem nebyla úplně jednoduchá disciplína. „Je dobré mít silné kamarády s dodávkou,“ směje se Holeček. I takové okamžiky patří k životu sochaře, jehož díla někdy potřebují víc než jen uměleckou inspiraci.
Rodák z Benešova vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 2002 odjel do Irska, původně za cestováním a angličtinou. Nakonec tam strávil několik let a zásadně ho ovlivnilo setkání se sochařem Patrickem O’Reillym, v jehož dublinském ateliéru pracoval jako asistent. Učil se figurální modelaci i práci s bronzem a postupně začal vystavovat vlastní díla.
Na irské umělecké scéně získal několik ocenění, mimo jiné Mill Cove Award v roce 2010 a Goodbody Outstanding Artist Award v roce 2022 za dílo Quack-Quack. Od roku 2009 působí také v Česku.
Skokan zve dovnitř
Ostatně zlatá žába ve skoku Quack–Quack zve ke vstupu do galerie na Masarykově nábřeží. „Lidé se u ní zastavují a fotí si ji s Národním divadlem,“ pochvaluje si autor, jehož tvorba se právě pohybuje mezi figurální sochou, nadsázkou, pohybem a nečekanými výtvarnými nápady. Často zachycuje postavy a situace v okamžiku, kdy se něco láme, padá či právě začíná. Anebo třeba skáče.
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Výstava v Galerii Moderna představující nové práce i starší kousky je prodejní a potrvá až do 5. prosince. Vernisáž je v plánu ve středu od 18.30 a součástí bude také křest katalogu umělcových děl, která bude možné na místě zakoupit.