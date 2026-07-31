Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Autor: Metro.cz
  11:36
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Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida Velíka, které připomíná bývalou dětskou nemocnici na Karlově, jež musela v roce 1971 ustoupit výstavbě Nuselského mostu. Dílo vzniklo na základě veřejné soutěže financované z programu hlavního města Prahy „Umění pro město“. | foto: Praha 2

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo v atraktivní zákoutí s jedinečnou atmosférou staré Prahy, novými možnostmi k odpočinku i výhledy na Nuselské údolí a Vyšehrad.

Do oblasti u Nuselského mostu se jen málokdo cíleně vydá. Prošla proměnou. V těchto dnech prošlo Karlovské předmostí v předpolí Nuselského mostu zásadní revitalizací.

Atraktivní výhledy na město

Lokalita s jedinečnou atmosférou staré Prahy nabízí návštěvníkům atraktivní výhledy na Nuselské údolí a Vyšehrad. Revitalizace znamená krok v postupném rozvoji této části města.

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Opraveny byly zídky, vyměněno schodiště i parkový mobiliář, upraveny parkové cesty a chodníky. Projekt zahrnoval také změnu systému nakládání s dešťovou vodou a rozsáhlé krajinářské úpravy, které zpřehlednily vstupy do parku a pomohly odhlučnit přilehlou dopravní tepnu. Novou podobu prostoru doplňuje založení trávníků a výsadba stromů, keřů i cibulovin.

Nový park plný sportu

Revitalizace Karlovského předmostí představuje další významný krok v postupném rozvoji této městské části a navazuje na úpravy dalších veřejných prostranství. Neméně důležitá je také probíhající revitalizace parku v Horské ulici pod Bastionem, která se blíží do závěrečné fáze.

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Nový park v Horské ulici nabídne moderní a funkční prostor pro rekreaci, sport i společenské aktivity. Součástí bude mimo jiné kuželna, hřiště na pétanque, obnovené dětské hřiště, zázemí pro sportovce, střešní terasa s vyhlídkou, pódium pro kulturní akce, odpočinková zóna s ohništěm i veřejně přístupný bufet. Chybět nebude ani sousedská zahrada určená k pěstování zeleniny, ovoce a bylinek.

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Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

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