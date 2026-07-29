Do oblasti u Nuselského mostu se jen málokdo cíleně vydá. Prošla proměnou. V těchto dnech prošlo Karlovské předmostí v předpolí Nuselského mostu zásadní revitalizací.
Atraktivní výhledy na město
Lokalita s jedinečnou atmosférou staré Prahy nabízí návštěvníkům atraktivní výhledy na Nuselské údolí a Vyšehrad. Revitalizace znamená krok v postupném rozvoji této části města.
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Opraveny byly zídky, vyměněno schodiště i parkový mobiliář, upraveny parkové cesty a chodníky. Projekt zahrnoval také změnu systému nakládání s dešťovou vodou a rozsáhlé krajinářské úpravy, které zpřehlednily vstupy do parku a pomohly odhlučnit přilehlou dopravní tepnu. Novou podobu prostoru doplňuje založení trávníků a výsadba stromů, keřů i cibulovin.
Nový park plný sportu
Revitalizace Karlovského předmostí představuje další významný krok v postupném rozvoji této městské části a navazuje na úpravy dalších veřejných prostranství. Neméně důležitá je také probíhající revitalizace parku v Horské ulici pod Bastionem, která se blíží do závěrečné fáze.
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Nový park v Horské ulici nabídne moderní a funkční prostor pro rekreaci, sport i společenské aktivity. Součástí bude mimo jiné kuželna, hřiště na pétanque, obnovené dětské hřiště, zázemí pro sportovce, střešní terasa s vyhlídkou, pódium pro kulturní akce, odpočinková zóna s ohništěm i veřejně přístupný bufet. Chybět nebude ani sousedská zahrada určená k pěstování zeleniny, ovoce a bylinek.