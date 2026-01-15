První díl, první vražda. Děj seriálu na nic nečekal a diváky ihned vhodil do případu. Poblíž ulice Novodvorská v Praze 4 je nalezena mrtvá mladá žena. Případ dostal na starost zkušený vyšetřovatel Jiří Markovič, který tuší, že v hlavním městě začal řádit sexuální agresor. Nedávno totiž došlo k podobnému napadení.
Také ve druhém díle dojde k vraždě mladé ženy. Ba co víc, kousek od ní byla ten samý večer napadena další, která útok přežila jen náhodou. Tady se seriál drží skutečnosti.
Jak to bylo ve skutečnosti?
Jiří Straka poprvé vraždil 8. dubna 1985 v rokli u Novodvorské ulice. O pár dní později si oběť vytipoval v Praze 9 v Hloubětíně. Ženu, kterou viděl zezadu, sledoval, napadl a hodlal znásilnit. Přitom ale zjistil, že je starší, než se domníval. Místo znásilnění ji rovnou začal škrtit. Bezvládné tělo odhodil na korbu nákladního vozu s plachtou a vydal se na další lov. Až později se Straka dozvěděl, že žena útok přežila.
Ještě ten samý večer mladý deviant potkal třicetiletou lékařku Věru. Sledoval ji temnými ulicemi, kolem restaurace Havana až k domům v Zelenečské ulici, kde žila.
„Uvázal jí myslím podprsenku kolem krku,“ vzpomínal Markovič na tento případ. Tělo mrtvé ženy našli její sousedé před domem hned po ránu. „My se ráno vzbudili a ona tam ležela,“ popsala scénu pamětnice z domu. Zavražděnou Věru popsala jako „moc hodnou holku“ a vzpomněla si na to, jak při rekonstrukci na místě činu na Straku místní křičeli a chtěli ho lynčovat. Na přítomné ženy prý tehdy zakřičel – „vy krávy, s váma bych si taky poradil!“
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Maximální možný trest pro mladého vraha
Jiří Straka v období od 17. února do 16. května 1985 napadl na území Prahy celkem 11 žen. V té době mu bylo 16 let. Po svém dopadení byl usvědčen ze tří vražd, dvou pokusů o vraždu, pěti znásilnění, tří loupeží a pěti krádeží.
Soud ho poslal do vězení na 10 let. Byl to maximální možný trest, který mu bylo možné kvůli nízkému věku udělit. Kdyby byl o dva roky starší, neunikl by popravě. Po vězení následovala ústavní léčba, od roku 2004 je Straka na svobodě a žije pod změněným jménem.