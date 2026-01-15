Uvázal jí podprsenku kolem krku, vzpomínal Markovič. Druhý díl zavede diváky do Hloubětína

Marek Hýř, Pavla Žáková
Druhá řada série Metoda Markovič mapuje další slavný případ legendárního kriminalisty Jiřího Markoviče. Pokračování úspěšného seriálu se tentokrát inspirovalo skutečným vyšetřováním sériového vraha Jiřího Straky. První díl odvysílala platforma Oneplay 9. ledna 2026. Kritiky i diváky prolog zaujal a už se těší na druhý díl. Ke zhlédnutí bude 16. ledna. Tenkrát spartakiádní vrah udeří hned dvakrát.
Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy.

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení Straka ochotně ukazoval, jak zabíjel.

Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy
Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy.
Takzvaný spartakiádní vrah Jiří Straka při jednání Okresního soudu v Opavě
Maxmilián Kocek v sérii Metoda Markovič: Straka
První díl, první vražda. Děj seriálu na nic nečekal a diváky ihned vhodil do případu. Poblíž ulice Novodvorská v Praze 4 je nalezena mrtvá mladá žena. Případ dostal na starost zkušený vyšetřovatel Jiří Markovič, který tuší, že v hlavním městě začal řádit sexuální agresor. Nedávno totiž došlo k podobnému napadení.

Také ve druhém díle dojde k vraždě mladé ženy. Ba co víc, kousek od ní byla ten samý večer napadena další, která útok přežila jen náhodou. Tady se seriál drží skutečnosti.

Jak to bylo ve skutečnosti?

Jiří Straka poprvé vraždil 8. dubna 1985 v rokli u Novodvorské ulice. O pár dní později si oběť vytipoval v Praze 9 v Hloubětíně. Ženu, kterou viděl zezadu, sledoval, napadl a hodlal znásilnit. Přitom ale zjistil, že je starší, než se domníval. Místo znásilnění ji rovnou začal škrtit. Bezvládné tělo odhodil na korbu nákladního vozu s plachtou a vydal se na další lov. Až později se Straka dozvěděl, že žena útok přežila.

Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy

Ještě ten samý večer mladý deviant potkal třicetiletou lékařku Věru. Sledoval ji temnými ulicemi, kolem restaurace Havana až k domům v Zelenečské ulici, kde žila.

„Uvázal jí myslím podprsenku kolem krku,“ vzpomínal Markovič na tento případ. Tělo mrtvé ženy našli její sousedé před domem hned po ránu. „My se ráno vzbudili a ona tam ležela,“ popsala scénu pamětnice z domu. Zavražděnou Věru popsala jako „moc hodnou holku“ a vzpomněla si na to, jak při rekonstrukci na místě činu na Straku místní křičeli a chtěli ho lynčovat. Na přítomné ženy prý tehdy zakřičel – „vy krávy, s váma bych si taky poradil!“

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Maximální možný trest pro mladého vraha

Jiří Straka v období od 17. února do 16. května 1985 napadl na území Prahy celkem 11 žen. V té době mu bylo 16 let. Po svém dopadení byl usvědčen ze tří vražd, dvou pokusů o vraždu, pěti znásilnění, tří loupeží a pěti krádeží.

Soud ho poslal do vězení na 10 let. Byl to maximální možný trest, který mu bylo možné kvůli nízkému věku udělit. Kdyby byl o dva roky starší, neunikl by popravě. Po vězení následovala ústavní léčba, od roku 2004 je Straka na svobodě a žije pod změněným jménem.

