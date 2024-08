Uvěřit pravdě je pro diváky stále těžší, říká Evan Perez, zpravodaj americké CNN

Deník Metro vyzpovídal Evana Pereze, zpravodaje americké stanice CNN ve Washingtonu, D. C., kde se tohle novinářské eso věnuje právním otázkám – kriminalitě a národní bezpečnosti.

Evan Perez Slavný americký novinář dlouhé roky působí v CNN se sídlem ve Washingtonu. Dříve se tematicky věnoval především vyšetřování vlivu Ruska v USA. Pomáhal také vést tým, který pokrýval zprávy týkající se ministerstvo spravedlnosti.

Perez spolu s kolegy ze CNN, Jakem Tapperem, Carlem Bernsteinem a Jimem Sciuttem, získali cenu Merriman Smith Award Asociace za zprávu z ledna 2017. Pojednávala o vyšetřování ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016.

Dříve pracoval ve washingtonské redakci deníku Wall Street Journal, kde se rovněž věnoval tématům národní bezpečnosti.

„Trump je ten největší příběh naší doby, nejlepší věc, u které jako novinář můžete být,“ komentoval před lety pro aktualne.cz svou žurnalistickou kariéru Perez.

V minulém ročníku projektu Journey: Journalism Bootcamp, který nyní probíhá ve vile Grébovka, začínající novináři zpracovali například články na témata, zda mohou být sociální média formou terapie či jak Češi poskytují finanční pomoc těhotným polským ženám.

„Týden strávený v Praze s mladými novináři je pro mě velmi inspirativní. Vždy se vracím s dobrým pocitem, že jsou tu mladí lidé, kteří stojí o novinářskou profesi, jsou plní optimismu a chtějí dělat dobrou práci,“ říká Perez.

Co vás inspirovalo k novinařině a jaké byly nejpřínosnější okamžiky vaší kariéry?

Pro žurnalistiku jsem se rozhodl během studií, když jsem začal psát pro noviny na University of South Florida. Psal jsem o vedoucích představitelích univerzity a rychle jsem zjistil, že naše zpravodajství má smysl. Síla žurnalistiky, která dokáže věci změnit, a možnost vyprávět velké i úplně malé příběhy jsou dodnes tím, co na žurnalistice miluji. Mezi okamžiky, na které jsem ze své kariéry asi nejvíc pyšný, patří články o hurikánu Katrina a příběhy lidí, které jsem tam potkal.

Jakým tématům se aktuálně věnujete?

Zabývám se ministerstvem spravedlnosti USA a orgány činnými v trestním řízení, což v posledních několika letech zahrnuje i právní otázky kolem Donalda Trumpa. Hodně času jsem také strávil pokrýváním soudního procesu s Hunterem Bidenem, synem amerického prezidenta. V poslední době se věnuji vyšetřování pokusu o atentát na Trumpa. Zažívám opravdu velmi rušné období.

Co je pro novináře píšící příběhy v současné složité době největší výzvou?

USA jsou nyní politicky velmi rozdělenou zemí. A v jistém smyslu v tom dominují sociální sítě. Pro čtenáře je obtížné rozlišovat, co je pravda, a co dezinformace. Jsem přesvědčen, že úkolem novináře musí být hledání pravdy. Nicméně pro lidi je mnohem složitější uvěřit pravdě, když soutěží s falešnými narativy a dezinformacemi, které v některých ohledech působí atraktivněji a srozumitelněji.

Přijíždíte do Prahy, kde se od 4. srpna účastníte letní žurnalistické školy Journey: Journalism Bootcamp. Do české metropole se díky přednáškám vracíte každý rok. Co se snažíte studentům předávat třeba i opakovaně?

Vždy doufám, že mladým lidem předám jednu dobrou radu, a to, aby viděli příležitosti všude kolem sebe. Někdy sníme o něčem, co jako novináři chceme pokrývat, ale kvůli tomu přehlédneme jiné příležitosti. Existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout svého cíle.

O čem bude vaše přednáška na Journey?

Budu mluvit o tom, jak jsem začínal a jak jsem se z tištěných médií dostal k práci televizního zpravodaje. Přednášku využiji k tomu, abych účastníkům letní školy ukázal, jak mohou zdokonalovat svoje psací dovednosti a naučit se rozvíjet schopnosti, které by je připravily na propojený svět médií.

Jakou radu byste dal mladým novinářům, kteří teprve začínají svou profesní žurnalistickou dráhu?

Radím jim, aby se chopili příležitostí tak, jak přicházejí. Nebojte se zkoušet nové věci, i když pochybujete, že v nich budete dobří. Možná překvapíte sami sebe. Když jsem začínal jako novinář, měl jsem jasné představy o tom, jak se má kariéra bude vyvíjet. Na své cestě jsem se dostal k finančním kauzám, o kterých jsem si nikdy nemyslel, že by mě mohly zajímat, ale nakonec jsem si to zamiloval. A ve finále mě to zaválo do CNN. Využil jsem příležitostí, i těch, o kterých jsem si myslel, že do nich nechci jít. A všechno bylo jinak.