V rozlehlém venkovním areálu návštěvníky letos čekají desítky světelných instalací – mezi nimi obří světelné pandy, pravěká vesnice s mamuty a dinosaury nebo magický světelný tunel s medúzami, který vás přenese do podmořského světa.
„Zážitek z parku se tak stává mnohem víc než jen procházkou – je to příběh, který prožíváte,“ uvádí propagační tým parku Wonderland. Magickou atmosféru podle něj umocní hudba, barevné efekty a scénické nasvícení, které z běžného odpoledne udělají skutečně pohádkový zážitek.
Říše divů
„Novinkou je také propracovaná dobrodružná stezka, která promění každou návštěvu ve hru. Každé dítě u vstupu dostane mapu parku, která zároveň slouží jako hrací karta. Na jednotlivých stanovištích po celém areálu budou děti plnit úkoly, hledat stopy, odpovídat na veselé otázky nebo objevovat tajemství z přírody a pohádkových světů,“ dodávají organizátoři s tím, že dobrodružná stezka tímto způsobem propojuje zábavu s nenásilným učením a budováním pozitivního vztahu k přírodě a příběhům. „Tato herní forma navíc umožní, aby se děti do parku rády vracely – pokaždé je čeká něco nového,“ doufají organizátoři.
Zcela novým lákadlem letošního ročníku je velký herní stan, kde si návštěvníci zahrají klasické arkádové hry či si vyzkouší nejmodernější simulátory virtuální reality. Zóna má nabídnout zážitky, jež kombinují zábavu s technologiemi – a ideálně tedy zaujmou děti, ale i teenagery a dospělé. „Zásadní benefit Wonderlandu je, že všechny atrakce jsou zaplaceny v rámci vstupného. Rodiče nemusí řešit další výdaje za jednotlivé atrakce a děti si užijí zábavu bez omezení. Tato filozofie z něj dělá férové a přístupné místo pro všechny,“ míní organizátoři.