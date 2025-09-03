Oslnit dívku není snadné. A dívku na prahu čtyřicítky, která už má za sebou nejedno dobrodružství včetně dvou dětí, to chce opravdu hodně fantazie.
Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo
Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu
V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...
Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka
Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...
Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen
„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“
Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové
Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...
Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy
Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?
Dvě ženy vážně zranila na Plzeňsku srážka osobního auta a motocyklu
Dvě ženy utrpěly ve středu v podvečer zranění při nehodě osobního auta a motocyklu na silnici u Všerub na severním Plzeňsku. Z místa nehody měli záchranáři původně hlášeno zranění více lidí.
Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...
Cyklista na Žďársku přejel do protisměru a zemřel po nárazu do svodidel
Během středeční odpolední nehodě u Uhřínova na Žďársku zemřel cyklista. Při jízdě z kopce přejel do protisměru a narazil do svodidel, těžkým zraněním na místě podlehl, uvedla krajská policejní mluvčí...
Podvodníci připravili ženu v Liberci o 1,4 milionu Kč, vydávali se za policisty
O bezmála 1,4 milionu korun připravili v centru Liberce neznámí podvodníci mladou ženu z Jablonce nad Nisou. Uvěřila jim, že má své peníze uložené v bance v...
Českobudějovická střední obchodní škola dokončila přístavbu za 42 mil. Kč
Českobudějovická střední škola obchodní otevře po třech letech přístavbu. Bude v ní mimo jiné kadeřnický salon, zákazníky tam budou stříhat studenti. Přístavba...
Valašské Klobouky dokončily přístavbu mateřské školy za 50 mil. Kč
Valašské Klobouky na Zlínsku dokončily přístavbu mateřské školy. Umožnila rozšíření školky o tři moderní oddělení pro 56 dětí, čímž její celková kapacita...
Děčín vytvořil skalní četu, tři lidé budou celoročně sledovat stabilitu stěn
Město Děčín vytvořilo skalní četu. Tři lidi se budou celoročně starat o skály, sledovat budou stabilitu stěn a zajistí prevenci zřícení částí skal. Náklady na...
Tématem Jaderných dnů v Plzni je zejména energetická bezpečnost Evropy
Energetická bezpečnost Evropy a podpora jaderné energetiky jsou hlavním tématem 15. ročníku Jaderných dnů na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU). Zaměří se...
Provoz na dálnici D2 u Brna komplikuje vážná nehoda dodávky a kamionu
Vážná nehoda dodávky a kamionu odpoledne komplikuje provoz na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Na místě musel kvůli zranění přistát vrtulník. Zhruba v...
Janáčkova filharmonie Ostrava zahájí sezonu s Varšavským filharmonickým sborem
Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) zahájí novou sezonu s Varšavským filharmonickým sborem. Společně uvedou Stabat Mater estonského skladatele Arvo Pärta v...
Festival Art & Science opět představí aktivity ostravské univerzity
V areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se ve čtvrtek uskuteční desátý ročník festivalu Art & Science, propojuje vědu s uměním....
Hygienici v Ústeckém kraji zkontrolovali 51 dětských táborů, zjistili tři závady
Hygienici v Ústeckém kraji zkontrolovali v letní sezoně 51 dětských rekreačních pobytů. Zjistili tři závady. V jednom případě uspořádal organizátor zotavovací...