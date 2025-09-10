Hasiči, policisté i zdravotníci společně nacvičovali zásah při mimořádné události. Prověřovali především rychlost příjezdu na místo, taktické postupy při záchraně lidí i funkčnost používaných ochranných prostředků a techniky.
„První záchranáři dorazili na místo už do dvou minut od nahlášení události. Podle velitelů všech složek šlo o velmi povedený zásah, který potvrdil výbornou spolupráci jednotek i mezi hranicemi tří okresů a nás těší, že naši návštěvníci a obyvatelé okolí tak mohou mít jistotu, že v případě skutečné události jsou záchranáři připraveni jednat okamžitě a sehraně,“ uvedla ředitelka Aquapalace Praha Vladana Horáková.
Do cvičení se zapojily Hasičské záchranné sbory Středočeského kraje a Prahy, dobrovolní hasiči z Čestlic, Průhonic a Říčan, hlídky Policie ČR i záchranáři ze Středočeského kraje a hlavního města.