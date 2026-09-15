V Braníku vzniklo hřiště, kde se neběhá jen tak dokola. Zkuste orientační běh

Marek Hýř
Marek Hýř
  13:00
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Orientační běh je sportovní disciplína, která kombinuje běh a navigaci v...

Orientační běh je sportovní disciplína, která kombinuje běh a navigaci v přírodě. Jeho cílem je rychle se dostat z jednoho bodu do druhého pomocí mapy a buzoly, přičemž běžci musí najít optimální trasu přes terén. | foto: Marek Hýř, Metro.cz

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Běhat umí každý. Ale co když při tom musíte ještě přemýšlet, kam vlastně běžíte? V Braníku vznikl nový areál pevných kontrol pro orientační běh, který má tento sport přiblížit úplným začátečníkům, rodinám s dětmi i školám. Stačí mapa, trochu pozornosti a chuť vyrazit.

Orientační běh má jednu zásadní výhodu. Nemusíte při něm běhat pořád dokola po stejném oválu. Každá trať může být jiná a vítězí ten, kdo kromě rychlých nohou dokáže zapojit také hlavu.

Terénní body, které musí závodník najít, jsou trochu schované.

Právě to si teď mohou zájemci vyzkoušet v Braníku, v lokalitě Za Mlýnem. Zásluhou návrhu členů SK Meteor Kačerov a díky finančnímu a organizačnímu zajištění Prahy 4 tu vznikl Areál pevných kontrol pro orientační běh. Jednotlivé kontroly jsou v něm trvale umístěné, takže si každý může základní principy orientačního běhu vyzkoušet vlastním tempem.

Sport pro každého

„Každý závod je jiný, i když se pořadatel třeba po pár letech vrátí do stejného terénu,“ popisuje rozmanitost sportu Zdeněk Koč, člen SK Meteor Kačerov a dlouholetý trenér mládeže v oddíle orientačního běhu.

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Sám má s orientačním během celoživotní zkušenosti. Jeho běžecká mapa je opravdu dlouhá. Jako aktivní účastník závodů procestoval prakticky celou Evropu. Sám na sportu oceňuje i jeho přístupnost všem. „Na většině závodů je naprosto otevřené, kdo všechno se tam přihlásí,“ vysvětluje Koč. Orientační běh tak podle něj není sportem, do kterého by se do mezinárodního soupeření mohl člověk zapojit jen jako vrcholový nebo profesionální závodník.

Žádný závodní stres. Klidně s dětmi

Nové branické hřiště není určeno k pořádání velkých závodů. Jeho smyslem je něco mnohem jednoduššího: ukázat lidem, jak orientační běh funguje, a dát jim možnost si ho vyzkoušet. „Areál je určen především těm, kteří se chtějí s principy tohoto sportu seznámit,“ zve do Braníka Koč.

Na své si tak mohou přijít úplní začátečníci, rodiny s dětmi nebo školy, které mohou prostor využít například při tělocviku. Zkušený orientační běžec si tu naopak plnohodnotný trénink nejspíš neodběhne. Pro začátek je ale areál ideální.

Areál kontrol pro orientační běh byl vytvořen v branickém parku Za mlýnem.

Princip je přitom jednoduchý. Mapa areálu je přímo na místě. Běžec si ji může ofotit nebo pomocí QR kódu nahrát do mobilu. Následně najdete v terénu jednotlivé kontroly a snažíte se mezi nimi zvolit správnou cestu. Nejde tedy jen o to být rychlý. Musíte také vědět, kde jste, kam míříte a kudy se tam dostanete. A právě v tom se z obyčejného běhání stává malá výprava.

Orientační běh místo běhání dokola

Koč sám kdysi dělal atletiku. Běhání po oválu ho ale po čase přestalo bavit. „Orienťáky mě naopak baví už víc jak 60 let,“ říká. Důvod je vlastně jednoduchý. Zatímco atletická dráha zůstává stále stejná, v orientačním běhu se mění prostředí, mapa, kontroly i cesta mezi nimi. Člověk tedy nikdy úplně přesně neví, co ho za dalším bodem čeká.

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Branický areál nabízí právě tuhle zkušenost v malém a přístupném balení. Nemusíte si hned přihlašovat závod, pořizovat profesionální výbavu ani se vydávat na několikahodinový běh lesem. Můžete si jednoduše přijít vyzkoušet, jestli vám sedne kombinace běhu, mapy a hledání správné cesty.

Mimochodem, body pro orientační běh v blízké době přibudou ještě na dalším místě v Praze 4. Vzdušnou čarou ani ne dva kilometry od branického areálu. „Plánujeme trochu jiný typ v okolí lesního divadla u Novodvorské ulice,“ naznačuje Koč blízkou budoucnost.

Braník má další sportovní bod

Areál pevných kontrol zapadá do širšího sportovního života v okolí Braníku a Krče. Podle Koče nejde o projekt, který by vznikl úplně od nuly. Sportovní aktivity se tu rozvíjejí už dlouhá desetiletí a nyní se k nim postupně přidávají další možnosti.

Přímo v parku Za mlýnem najdete ceduli, které vám poradí, jak si orientační běh vyzkoušet.

Orientační běh má navíc jednu praktickou výhodu. Pro vznik areálu nebyly potřeba stavební zásahy. Kontroly jsou jednoduše rozmístěné v terénu a čekají na ty, kteří si chtějí sport vyzkoušet. Takže pokud už vás nebaví běhat jen podle hodinek, zkuste tentokrát běžet podle mapy.

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