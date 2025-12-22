Praha je v prosinci plná světel, ozdobených výloh a vánoční nálady. Zatímco většina podniků sází na klasiku v podobě stromků, světelných řetězů nebo betlémů, v Braníku se objevil nápad, který vyčnívá.
Ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí terénní vůz záchranky, celý obtočený drobnými vánočními světýlky. Auto je vystavené za sklem, nasvícené a viditelné i z dálky – zejména po setmění působí jako netradiční, ale velmi působivá vánoční dekorace.
Vánoční světýlka pro Žižkov navrhly děti
Podobných nápadů se letos v Praze objevuje víc. Radnice Prahy 3 nechala na vánoční svátky vyrobit originální osvětlení s malůvkami dětí z místních mateřských školek, které instalovala v okolí tramvajové zastávky Viktoria Žižkov. Děti se tak symbolicky podílely na zvelebení veřejného prostoru a výsledek sklidil velmi pozitivní ohlasy.
Oficiální rozsvícení netradiční výzdoby proběhlo v první adventní sobotu, 29. listopadu. Dětské postavičky na elektrických sloupech vydrží až do Tří králů, tedy do 6. ledna 2026.