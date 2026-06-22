Praha 1 od neděle nasadila do centra své dobrovolné hasiče, kteří v nejvíce zatížených lokalitách pomáhají mírnit dopady vysokých letních teplot kropením ulic a veřejných prostranství.
Stejně jako v minulých letech se opatření zaměřuje zejména na místa s vysokou koncentrací obyvatel a turistů. Letošní novinkou je výjezd hasičů také na Výstaviště v Praze 7, kde pomohou s ochlazováním prostoru Olympiády dětí a mládeže.
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Voda „prší“ na Staromáku i kolem Hradu
Kropení probíhá především v nejvíce frekventovaných částech centra, například na Staroměstském náměstí, v okolí Pražského hradu a v dalších lokalitách, kde se v letních dnech pohybuje velké množství lidí.
„Centrum Prahy je v létě extrémně zatížené. Vysoké teploty tady dopadají na obyvatele, návštěvníky, seniory, děti i všechny, kdo městem denně procházejí. Proto znovu využíváme naše dobrovolné hasiče, kteří dokážou rychle a efektivně pomoci tam, kde je úleva od horka nejvíce potřeba,“ uvedla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.
Zchlaďte se, ale pozor. Není to pitná voda!
Kropení je zajišťováno nepitnou vodou z hasičské nádrže. Jde tak o řešení, které je praktické, úsporné a zároveň šetrné k pitné vodě. Městská část bude průběžně vyhodnocovat vývoj počasí a podle potřeby upravovat četnost i trasu výjezdů.
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„Dobrovolní hasiči Prahy 1 dlouhodobě dokazují, že jsou připraveni pomáhat nejen při krizových situacích, ale i při každodenní péči o veřejný prostor. Velmi si jejich práce vážíme. Tentokrát navíc pomohou i na Výstavišti, kde bude jejich podpora při vysokých teplotách obzvlášť důležitá,“ dodala starostka Radoměřská.