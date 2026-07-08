„Profesor Viktor Krystal zmizel a spolu s ním i klíčový výzkum nového antivirotika. Čas běží a vy jste jediní, kdo dokáže rozluštit stopy ukryté mezi šiframi, molekulami a tajnými zprávami.“ Tak začíná příběh Mise Retrovirus, která je určena všem, kdo mají rádi únikovky, dobrodružství a šifry. Fiktivní příběh hry přitom stojí na skutečných vědeckých poznatcích.
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Moderní cesta z učebnic a laboratoří
Hra je určena hráčům od 13 let a je dostupná ve dvou variantách. Jednak coby dvouhodinová venkovní hra v Dejvicích, která začíná na Flemingově náměstí před Ústavem organické chemie a biochemie. Dále je tu i on-line verze, kterou si lze zahrát odkudkoliv.
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Cíl projektu je jasný: Představit veřejnosti zábavnou formou výzkum antivirotik a přiblížit práci vědců, jejichž výzkum vedl ke vzniku těchto moderních látek.
Odkaz Antonína Holého
„Chemie, biochemie ani virologie nemusí zůstávat zavřené v učebnicích nebo laboratořích. Díky hře se z nich stává dobrodružství v ulicích, při kterém se hráči navíc vzdělávají. Hravost je klíčová, díky ní se i složitá témata mohou stát přístupná, zapamatovatelná a překvapivě zábavná,“ říká odborný garant hry a popularizátor vědy Oldřich Hudeček. Upozorňuje, že některé motivy ve hře odkazují na vědecký odkaz Antonína Holého, jehož objevy položily základy moderních antivirotik, jež pomáhají milionům pacientů po celém světě. Hra zároveň připomíná blížící se 90. výročí jeho narození.
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Stačí ji nainstalovat
Outdoorová i on-line verze hry jsou pro všechny dostupné zdarma. Ke hraní stačí mobilní telefon s aplikací Get Out Fun, která hráče provede příběhem i jednotlivými úkoly. Na podzim bude hra dostupná rovněž v angličtině.