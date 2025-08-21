„Všechny projekty, ať už se zaměřují na využívání vody, či jsou na pomezí vědy a konceptuálního umění, spojuje výzkum. Ať už využitím 3D tisku, generativní AI či práce s daty. Autoři a autorky nabízejí když ne řešení, tak zamyšlení nad současným děním,“ říká pro deník Metro mluvčí UMPRUM Kamila Stehlíková.
Nezachovejte paniku
Tématem „PANIC – yes/no“ chce škola reagovat na současné globální krize a radikální společenské změny. „Studující Ateliéru architektury III ve svém projektu Terra Syn(es)thetica zkoumají, jak mohou nové technologie znovu propojit architekturu s přírodními ekosystémy. V době kolapsu životního prostředí se panika zdá být přirozenou reakcí. Přesto tytéž technologie, které k této krizi přispěly – robotika, umělá inteligence, digitální výroba – mohou také nabídnout nástroje k obnově,“ uvádějí k tématu kurátoři a pedagogové ateliéru Imrich Vaško a Shota Tsikoliya.
Čtyři projekty
Pro prezentaci v rakouské metropoli vybrali zástupci UMPRUM čtyři různorodé projekty. V tuto chvíli prototypy, které chtějí nabízet jakousi symbiózu syntetických a organických systémů, hledají rovnováhu mezi kontrolou a náhodou, ale především udržitelné fungování na Zemi.
„Pozitivním příkladem je projekt s názvem Biotopization of Roofscapes, který vznikl ve spolupráci s Ateliérem keramiky a porcelánu. Nabízí totiž cestu ke zlepšení klimatu ve městech prostřednictvím zazelenění střech. Speciální keramické tašky svým povrchem podporují zadržování vody a růst místní flóry,“ vysvětluje pro Metro Stehlíková.
Se symbiózou s rostlinami počítá i projekt Mossform, v překladu Měchovec, který je určený pro zvlhčování interiéru. „Svým tvarem usnadňuje odpařování, ale zároveň může být estetickým habitatem pro rostliny a mechy,“ komentuje Stehlíková.
Projekt Urbioms of the Symbio(s)cene zase zkoumá urbanismus založený na obnově a podpoře přírodních biotopů. „Představuje koncept urbiomů – bioinkluzivních částí města – a analyzuje mapová data pro digitální procesy jejich návrhu. Závěrem využívá generativní AI a další nástroje k vizualizaci proměny zdivočelého městského plánu,“ popisuje Stehlíková.
Tisk od robota
Na pomezí výzkumu a konceptuálního umění se pohybuje projekt REMMP – Robotic Engineering of Multimaterial Multiobjective Paraphernalia. Prostřednictvím robotického tisku zaznamenává různá data, reaguje na proudění větru a přítomnost svého tvůrce.
„Při tisku na hlínu a dřevo mění vložené materiály a vkládá složité vzory do reaktivních panelů – napůl archiv, napůl prostorová poezie. REMMP rozšiřuje velkoformátový 3D tisk o interaktivitu a složitost a zavádí paradigma aditivní výroby, která je nejen multimateriálová, ale i smysluplně multimodální,“ tvrdí Stehlíková.
Expozici je možné si na Ars Electronica Festival v Linci prohlédnout až do 7. září. Více na webu umprum.cz.
