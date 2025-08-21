V době kolapsu životního prostředí nepanikařme, říkají mladí umělci z UMPRUM

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:00
Kus střechy z keramických tašek, které svým povrchem podporují zadržování vody a růst zeleně, chytré mapy připomínající zdivočelou městskou budoucnost či futuristická tiskárna na hlínu a dřevo. Těmito díly svých studentů se bude již za dva týdny prezentovat Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM), a to na Ars Electronica Festivalu v rakouském Linci.
Fotogalerie3

Dílo Urbioms of the Symbio(s)cene studenta Adama Vargy ukazuje neutěšenou budoucnost lidstva, v níž se architektura obřích měst propojila s přírodními ekosystémy. Jeho vize by se neztratily ani v hollywoodských science fiction trhácích. | foto: UMPRUMMetro.cz

„Všechny projekty, ať už se zaměřují na využívání vody, či jsou na pomezí vědy a konceptuálního umění, spojuje výzkum. Ať už využitím 3D tisku, generativní AI či práce s daty. Autoři a autorky nabízejí když ne řešení, tak zamyšlení nad současným děním,“ říká pro deník Metro mluvčí UMPRUM Kamila Stehlíková.

Nezachovejte paniku

Tématem „PANIC – yes/no“ chce škola reagovat na současné globální krize a radikální společenské změny. „Studující Ateliéru architektury III ve svém projektu Terra Syn(es)thetica zkoumají, jak mohou nové technologie znovu propojit architekturu s přírodními ekosystémy. V době kolapsu životního prostředí se panika zdá být přirozenou reakcí. Přesto tytéž technologie, které k této krizi přispěly – robotika, umělá inteligence, digitální výroba – mohou také nabídnout nástroje k obnově,“ uvádějí k tématu kurátoři a pedagogové ateliéru Imrich Vaško a Shota Tsikoliya.

Projekt Biotopization of Roofscapes od Stely Kučerové, Michaela Šoureka a Adama Vargy

Čtyři projekty

Pro prezentaci v rakouské metropoli vybrali zástupci UMPRUM čtyři různorodé projekty. V tuto chvíli prototypy, které chtějí nabízet jakousi symbiózu syntetických a organických systémů, hledají rovnováhu mezi kontrolou a náhodou, ale především udržitelné fungování na Zemi.

„Pozitivním příkladem je projekt s názvem Biotopization of Roofscapes, který vznikl ve spolupráci s Ateliérem keramiky a porcelánu. Nabízí totiž cestu ke zlepšení klimatu ve městech prostřednictvím zazelenění střech. Speciální keramické tašky svým povrchem podporují zadržování vody a růst místní flóry,“ vysvětluje pro Metro Stehlíková.

Se symbiózou s rostlinami počítá i projekt Mossform, v překladu Měchovec, který je určený pro zvlhčování interiéru. „Svým tvarem usnadňuje odpařování, ale zároveň může být estetickým habitatem pro rostliny a mechy,“ komentuje Stehlíková.

Projekt Urbioms of the Symbio(s)cene zase zkoumá urbanismus založený na obnově a podpoře přírodních biotopů. „Představuje koncept urbiomů – bioinkluzivních částí města – a analyzuje mapová data pro digitální procesy jejich návrhu. Závěrem využívá generativní AI a další nástroje k vizualizaci proměny zdivočelého městského plánu,“ popisuje Stehlíková.

Mossform – Sára Kordová a@porastudio.xyz

Tisk od robota

Na pomezí výzkumu a konceptuálního umění se pohybuje projekt REMMP – Robotic Engineering of Multimaterial Multiobjective Paraphernalia. Prostřednictvím robotického tisku zaznamenává různá data, reaguje na proudění větru a přítomnost svého tvůrce.

„Při tisku na hlínu a dřevo mění vložené materiály a vkládá složité vzory do reaktivních panelů – napůl archiv, napůl prostorová poezie. REMMP rozšiřuje velkoformátový 3D tisk o interaktivitu a složitost a zavádí paradigma aditivní výroby, která je nejen multimateriálová, ale i smysluplně multimodální,“ tvrdí Stehlíková.

Expozici je možné si na Ars Electronica Festival v Linci prohlédnout až do 7. září. Více na webu umprum.cz.

I v Benátkách

  • Studentka Ateliéru produktového designu Sofia Artemeva bude na podzim prezentovat svou bakalářskou práci na benátském ostrově Giudeca.
  • Na akci Venice Design Biennial byl projekt zařazen do výstavy na téma Extinction/Salvation.
  • „Projekt reaguje na současný stav zaseknutí v oboru produktového designu, přebytek vizuálních forem, environmentální úzkost i otázky svobody v tvorbě,“ tvrdí autorka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Chci se zabít, volal muž policistům. Hlídka ho našla v řece, zasáhl vyjednavač

S úmyslem spáchat sebevraždu se na tísňové lince policie svěřil šestačtyřicetiletý muž. Karlovarští policisté vyjeli na místo, které popsal, tam jej ale neobjevili. Až po pár minutách ho našli skoro...

21. srpna 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Letná

Letní Letná 2025

vydáno 21. srpna 2025  11:50

Spojnice mezi Litní a Karlštejnem se do konce září opravuje

21. srpna 2025  11:50

Zlínská krajská nemocnice otevře na konci září nové mamodiagnostické centrum

Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně otevře nové mamodiagnostické centrum. V těchto dnech technici nejnovější mamografický přístroj s excelentním...

21. srpna 2025  9:51,  aktualizováno  9:51

Ve Valdicích zemřel vězeň. Údajně napadl dozorce, ti použili taser

Ve Valdicích na Jičínsku zemřel ve středu ráno vězeň. Podle televizní stanice CNN Prima News zkolaboval poté, co ho dozorci zasáhli taserem při potyčce ve věznici. Na místě zasahoval i záchranářský...

21. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Polož to na zem! Policie ukázala video ze zadržení muže, který střílel na ulici

Policie na svém webu zveřejnila video ze zadržení agresivního ozbrojeného muže na Jižním Městě. Incident se odehrál na konci července, muž tehdy chodil po ulici se zbraní, ze které několikrát...

21. srpna 2025  11:12

Karlův průvodce mladého gaye po Praze. Zkuste ochutnat devadesátkovou metropoli z pohledu zasvěceného

Nemusíte souznít s lidmi, kteří žijí jinak. Ale můžete jim porozumět. O to se pokouší průvodce „jinou“ Prahou Karel. Protože je lepší jednou vidět a slyšet, než jenom stokrát slyšet.

21. srpna 2025  11:10

Mezi Libercem a Jabloncem bude jezdit tramvaj se 150 kilogramy perliček

Na počest dvou festivalů spojených se sklem bude po trati z Liberce ve směru na Jablonec nad Nisou jezdit od pátku speciálně vyzdobená historická tramvaj T3....

21. srpna 2025  9:24,  aktualizováno  9:24

Čekání skončí. Stanice metra Staroměstská se po měsíci a půl otevře i pro vstup

V pátek se v Praze otevře stanice metra A Staroměstská i pro vstup, dosud se z ní mohlo po červencovém poškození eskalátorů požárem pouze vystupovat. Eskalátory ve stanici poškodil začátkem července...

21. srpna 2025  10:52

MONETA nabídne na 51. ročníku agrosalonu Země živitelka konzultace i zvýhodněné financování nových strojů

21. srpna 2025  10:40

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Bolestivý start, ale filmy až do konce září. Pardubické letní kino slaví 20 let

20. ročník bezplatného letního kina v Pardubicích se rozjížděl zvolna. O to ale bude delší. Diváci si mohou užít promítáni pod širým nebem až do konce září. Program láká na rodinné pohádky i kultovní...

21. srpna 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

V Zoo Brno se uskuteční Den adoptivních rodičů

V sobotu 30. srpna 2025 se v Zoo Brno uskuteční Den adoptivních rodičů, akce určená všem, kdo dlouhodobě podporují chov zvířat prostřednictvím adopcí, a také sponzorům zoo. Den nabízí jedinečnou...

21. srpna 2025  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.