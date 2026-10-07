Ještě před pár měsíci tu bagr boural betonovou zídku a místo nové zastávky připomínalo spíš staveniště. Teď už je všechno jinak. V Hodkovičkách vzniklo nové místo, kde budou tramvaje pravidelně zastavovat v obou směrech.
Zastávka mezi Belárií a Černým koněm bude uvedena do provozu dnes 7. října kolem 15:30.
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FOTOGALERIE: „Příští zastávka Hodkovičky.“ Nové hlášení rozezní tramvaje během října
Nová zastávka má především zkrátit cestu k tramvaji lidem z okolní zástavby. Mezi dosavadními zastávkami byla přibližně kilometrová mezera. Právě v této části Hodkoviček navíc přibývají nové bytové domy a tramvaj je tak pro místní čím dál důležitější.
Tramvaj už nebude jen projíždět
Stavba začala letos v červnu a probíhala za běžného provozu. Nebyla to přitom úplně jednoduchá práce. Zastávka vzniká přímo u stávající trati a součástí stavby byla také nová opěrná konstrukce, která řeší výškový rozdíl mezi tratí a okolním terénem.
Prohlédně si galerii z výstavy zastávky
Obě nástupiště měří zhruba 67 metrů a jsou široká 3,5 metru. Cestující se na ně dostanou po schodech i po bezbariérových nájezdových rampách. Povrch tvoří mozaiková dlažba.
Zastávka bude na znamení
Hodkovičky budou fungovat jako zastávka na znamení. Tramvaj tedy nebude zastavovat, pokud na nástupišti nebude nikdo nastupovat ani vystupovat.
Podle aktuálních informací PID budou novou zastávku obsluhovat tramvajové linky 3, 17, 20 a 92.