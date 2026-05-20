V Holešovicích okusíte cirkus všemi smysly. Jatka78 na konci května hostí inscenaci Senses

Marek Hýř
  16:16
V pražské Holešovické tržnici se na konci května znovu rozzáří jeviště scény Jatka78. Inscenace Senses souboru Cirk La Putyka se vrací v šesti reprízách od 26. do 31. května a slibuje zážitek, který vás vtáhne od první minuty.
Představení Senses je zážitek pro celou rodinu. | foto: Lukáš Bíba

Nečekejte klasický příběh ani lineární děj. Tady jde o prožitek – o radost z pohybu, rytmu a setkání. Senses navazuje na čtyři sta let starou cirkusovou tradici, ale mluví současným jazykem plným energie, fantazie a hravosti. Je to večer, kdy se divák nestává jen pozorovatelem, ale součástí dění.

Kombinace talentů

Pod režijním vedením finského tvůrce Maksima Komara vznikla mozaika obrazů, které se volně prolínají jako vzpomínky ze starých filmů či kabaretů. „Snažil jsem se zachytit širokou škálu talentů souboru a představit si, jak je kombinovat novými způsoby,“ říká Komaro.

Inspiraci hledá v zapomenutých momentech historie performativního umění – v drobných nápadech, které kdysi zazářily, ale nedostaly prostor růst. Výsledkem je svobodný, překvapivý tvar, jenž se neváže na trendy ani konkrétní téma. Spíš otevírá prostor fantazii.

Pro zkušené i laiky

Na jevišti Jatek78 se potkáte s devíti umělci, kteří propojují vzdušnou i pozemní akrobacii, tanec, pantomimu, žonglování i jemnou klauniádu. Hudba Jana Balcara, výrazný zvukový i světelný design a proměnlivá scénografie vytvářejí prostředí, které doslova dýchá. Jak napovídá název, Senses pracuje se všemi smysly – sluchem, zrakem i vnitřním napětím, které cítíte v těle.

Představení osloví zkušené divadelní fanoušky i ty, kdo na nový cirkus přicházejí poprvé. Ať už dorazíte za uměním, nebo prostě za radostí, z Holešovic odejdete s pocitem, že jste byli „tady a teď“.

Senses v Holešovicích

  • Představení Senses hrají Jatka78 v květnu hned sedmkrát. Poprvé můžete nový cirkus okusit všemi smysly v úterý 26. května., poslední květnová show je na programu v neděli 31. května.
  • Více informací zjistít na webu laputyka.cz.
Témata: Holešovice, cirkus

