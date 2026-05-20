Nečekejte klasický příběh ani lineární děj. Tady jde o prožitek – o radost z pohybu, rytmu a setkání. Senses navazuje na čtyři sta let starou cirkusovou tradici, ale mluví současným jazykem plným energie, fantazie a hravosti. Je to večer, kdy se divák nestává jen pozorovatelem, ale součástí dění.
Kombinace talentů
Pod režijním vedením finského tvůrce Maksima Komara vznikla mozaika obrazů, které se volně prolínají jako vzpomínky ze starých filmů či kabaretů. „Snažil jsem se zachytit širokou škálu talentů souboru a představit si, jak je kombinovat novými způsoby,“ říká Komaro.
|
Pivovar, depo, palác, loděnice a Nová spirála. Tuhle trasu Open House stihnete za jeden den
Inspiraci hledá v zapomenutých momentech historie performativního umění – v drobných nápadech, které kdysi zazářily, ale nedostaly prostor růst. Výsledkem je svobodný, překvapivý tvar, jenž se neváže na trendy ani konkrétní téma. Spíš otevírá prostor fantazii.
Pro zkušené i laiky
Na jevišti Jatek78 se potkáte s devíti umělci, kteří propojují vzdušnou i pozemní akrobacii, tanec, pantomimu, žonglování i jemnou klauniádu. Hudba Jana Balcara, výrazný zvukový i světelný design a proměnlivá scénografie vytvářejí prostředí, které doslova dýchá. Jak napovídá název, Senses pracuje se všemi smysly – sluchem, zrakem i vnitřním napětím, které cítíte v těle.
|
40 pivovarů, bleší trh a vstup zdarma. Pražská náplavka chystá krásnou akci
Představení osloví zkušené divadelní fanoušky i ty, kdo na nový cirkus přicházejí poprvé. Ať už dorazíte za uměním, nebo prostě za radostí, z Holešovic odejdete s pocitem, že jste byli „tady a teď“.
Senses v Holešovicích