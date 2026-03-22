Od Tomáše Mrázka, mluvčího Pražských vodovodů a kanalizací jsem dostal stručnou, ale důležitou počáteční informaci. „To je bývalý kolega, který tragicky zahynul,“ napsal mi v e-mailové zprávě.
Pomohli chemici z VŠCHT
Další dotaz směřoval do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, známém centru kousek od Stromovky. Cyril Holub sice žádné podrobnosti neznal, dokonce ani netušil, že je v pražské kanalizaci nějaká cedule, ale oslovil lidi na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT).
Jeho úsilí přineslo ovoce. Ozval se Jiří Wanner, který si Michala Dolejše dobře pamatuje a tak připojuji jeho vzpomínku… Připomínám, že Jiří Wanner přednáší na VŠCHT, pracuje v Ústavu technologie vody a prostředí. Spolu s dalšími autory, i s Michalem Dolejšem, se podílel na publikaci o Staré čistírně odpadních vod v Bubenči.
Poznámka autora: vynechal jsem názvy ulice i stoky, aby se nedala identifikovat. Z bezpečnostních důvodů.
Když přisvištělo Lambo a děti se bály montérek
„Dovolte mi jednu vzpomínku na vzácného znalce pražské stokové sítě Michala Dolejše. V roce 2013 jsem díky němu mohl navštívit se svými studenty mého kurzu Stokování na VŠCHT odlehčovací komoru …, kde má dnes Michal tu plaketu. Před vstupem do komory jsme se převlékali do erárních oranžových kombinéz PVK v ulici …, kde je malé parkovišťátko.
Bylo to ve všední den ráno a právě tam rodiče vozili své milionové potomky do mateřské školky s hrdým názvem „Riverside School Prague - Early Years“. Zrovna když jsme se převlékali, a na to nezapomenu, přisvištělo bílé Lamborghini s takovými dveřmi, které se otvírají nad střechu, a z nich se vykulil takový nadějný potomek s tatínkem, který ho odvedl k ostatním chovancům už seřazeným na takové terásce před budovou školky.
Pan vychovatel tam dětem něco vykládal, samozřejmě anglicky, a Michal, který to všechno pozoroval, se zeptal mých studentů: „Víte, co říká ten vychovatel dětem?“
„Ne“
„Pořádně se učte, nebo skončíte v montérkách jako ti chudáci tam dole pod námi“.
Ano, Michal byl vzácný člověk!!! Možná by si časem zasloužil plaketu na nějakém viditelnějším místě…“ Tolik Jiří Wanner a zajímavá epizoda spojená s Michalem Dolejšem.
Michal miloval cyklistiku, s bráchou zdolávali hory
Zásadní informace se ale objevily až poté, kdy se Metru ozval o čtyři roky mladší Michalův bratr Vítek. Až od něho jsme se dozvěděli nejen o tom, jak zemřel, ale i další podrobnosti z jeho života.
Vít Dolejš na svého bratra Michala ještě devět let po jeho smrti vzpomíná s neskrývanými emocemi. Nepovídá se mu snadno. „Brácha zdědil nadšení pro kanalizaci po tátovi, který u nich taky pracoval,“ říká Vít, který se „odrodil“ a pracuje v bance. Ale díky bráchovi se občas do zvláštního podzemního světa také podíval.
„Umístit pamětní ceduli byla iniciativa jeho kamaráda a dalších kolegů z práce, i to místo vymysleli oni. Byl jsem u toho, když se tam tabulka dávala. Je z čediče, to byl Michalův oblíbený materiál,“ vypráví Vítek.
A přidává pár vzpomínek na dětství v Čakovicích, Kbelích, Letňanech nebo v Miškovicích, kde žili s rodiči ve služebním domku, protože otec měl na starosti tamní čističku odpadních vod. „Tam je stejná upomínka nainstalovaná taky. Třetí cedule je v Chorvatsku,“ říká Michalův bratr.
Osudná cesta na kole
Jedna z pravidelných cest s partou cyklistů do této balkánské země byla pro Michala osudná. Před devíti lety ho tu během cyklistického soustředění s kbelským oddílem srazil místní řidič. Bylo mu 49 let.
„Řidič od nehody ujel, ale nakonec se před soud dostal, ovšem to bráchovi život nevrátilo,“ popisuje Vít Dolejš. Na místě nehody je proto tabulka a ti, kteří s ním na kolech závodívali, se tu každoročně zastaví a zavzpomínají.
Oba bráchové, oba sportovně založení, se často vydávali do slovenských Vysokých Tater, kde, až na Gerlachovský štít, zdolali kdejaký vrchol. „Posledních pět let před jeho odchodem byl asi náš vztah nejintenzivnější,“ hodnotí Vítek bratrské soužití.
Článek o tabulce, jež připomíná Michala, v jedné z pražských kanalizačních stok vyšel před několika dny na webových stránkách Metra a byl hojně sdílený nejen mezi Michalovou cyklistickou a „kanalizační“ komunitou.