V pilíři Čechova mostu se otevře kavárna se zmrzlinou. Vystřídá jinou, která byla „pastí na turisty“

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  19:00
V obchodním prostoru umístěném v pilíři Čechova mostu na Dvořákově nábřeží vznikne nová kavárna zaměřená na prodej řemeslné zmrzliny, ovocných dezertů a lehkého občerstvení. Městská firma Trade Centre Praha (TCP) tento prostor pronajme společnosti Gelato Bohemia za sedmdesát dva tisíc korun měsíčně.

Hlavní město nabízelo k dlouhodobému pronájmu netradiční prostory o výměře 59 metrů čtverečních. | foto: Trade Centre Praha

„Naším cílem je, aby provoz v této exponované lokalitě odpovídal kvalitě veřejného prostoru a byl přiměřený jak Pražanům, tak návštěvníkům města. Proto jsme při výběru kladli důraz nejen na výši nájemného, ale také na transparentní cenovou politiku a dlouhodobou stabilitu provozu,“ říká místopředsedkyně představenstva TCP Marta Pražáková. Mluví o konci problematického podniku v pilíři Čechova mostu. S ním město již smlouvu ukončilo a vybralo jiného provozovatele.

Výběrové řízení přilákalo devatenáct zájemců

Město loni v červnu výpověď původnímu nájemci doručilo kvůli nespokojenosti se sortimentem a s výší nájemného. Do výběrového řízení se přihlásilo 19 zájemců. Firma TCP kromě výše nájemného hodnotila také podnikatelský záměr, plánované ceny produktů, reference a bonitu uchazečů. Nakonec vybrala společnost Gelato Bohemia, která za netradiční prostory o výměře 59 metrů čtverečních měsíčně zaplatí 75 tisíc korun.

Prostor má potenciál, není to jen past pro turisty

Kavárna se v minulosti na stejném místě již nacházela, město však nebylo spokojeno s vysokými cenami občerstvení. Podle dřívějších slov magistrátního radního Adama Zábranského navíc provozovatel platil velmi nízké nájemné.

„Prostor pod Čechovým mostem má na víc než být jen pastí pro turisty, kterých je v této části náplavky kvůli turistickým lodím hodně. Jsem rád, že v otevřeném výběrovém řízení projevilo zájem tolik uchazečů, a věřím, že nová kavárna prostor oživí a že bude generovat slušný příjem pro město i bez přemrštěných cen pro zákazníky,“ uvádí Zábranský.

Čechův most byl postaven v letech 1906 až 1908 podle návrhu Jana Kouly. Má tři oblouky na dvou pilířích a výzdobu, kterou tvoří bronzové plastiky a reliéfy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice novou expozici Strážci Prahy s konceptem Průvodce 2.0. Návštěvníky čeká videomapping, projekce i...

Praha 1

Praha 1

Vynášení Motorany.

vydáno 8. března 2026  19:38

Praha 1

Praha 1

Vynášení Motorany. Mariánské náměstí.

vydáno 8. března 2026  19:37

V pilíři Čechova mostu se otevře kavárna se zmrzlinou. Vystřídá jinou, která byla „pastí na turisty“

Hlavní město nabízelo k dlouhodobému pronájmu netradiční prostory o výměře 59...

V obchodním prostoru umístěném v pilíři Čechova mostu na Dvořákově nábřeží vznikne nová kavárna zaměřená na prodej řemeslné zmrzliny, ovocných dezertů a lehkého občerstvení. Městská firma Trade...

8. března 2026

Slavia - Sparta TV: Kde sledovat derby a v jaké sestavě týmy nastoupí

Sparťanský stoper Filip Panák hlavičkuje v souboji s Tomášem Chorým ze Slavie.

V týdnu oba týmy vypadly z domácího poháru, dnes je čeká boj o ligový titul. Pokud Slavia doma zvítězí, povede po 25. kole tabulku o deset bodů před Spartou. Jaká je aktuální forma obou týmů a kde...

8. března 2026  18:15,  aktualizováno  18:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Češi zaznamenali řadu výborných výsledků

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Čeští biatlonisté se vrátili do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava, kterou po nemoci doplnil ještě Vítězslav Hornig. Ve výběru nechyběla bronzová...

8. března 2026  18:16

Menší kruháče na Ohradě pomohou třeba záchranářům, říká starosta Prahy 13 David Vodrážka

Na Velké Ohradě se připravuje zlepšení průjezdnosti. Místní kruhové objezdy...

Sídliště Velká Ohrada ve třinácté městské části čekají dopravní úpravy. Radnice spolu s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) připravuje projekt, který má zlepšit průjezdnost...

8. března 2026  18:12

Biatlon Kontiolahti 2026: V závodě s hromadným startem mužů se z Čechů nejlépe umístil Hornig

Spokojení Michal Krčmář a Vítězslav Hornig po závodě s hromadným startem.

Poslední závod ve finském Kontiolahti obstarali muži. Ti v neděli krátce před 17. hodinou vyběhli do závodu s hromadným startem. Z Čechů nastoupili Hornig a Krčmář. Lépe se umístil první jmenovaný.

8. března 2026  18:05

Po pohárovém šoku přichází válka o Prahu. Derby slibuje rozhodující boj o titul

Tomáš Chorý (vlevo) ze Slavie proměnil penaltu. Radost s ním sdílí David...

Pražské derby mezi Slavií a Spartou se odehraje v neděli 8. března. Duel může výrazně ovlivnit boj o titul i náladu v závěru sezony. Oba týmy jdou navíc do zápasu po překvapivém vyřazení v domácím...

8. března 2026  17:59

Celý život jsem zůstala věrná "dědině", říká stoletá lidová umělkyně Poláčková

CelĂ˝ Ĺľivot jsem zĹŻstala vÄ›rnĂˇ "dÄ›dinÄ›", Ĺ™Ă­kĂˇ stoletĂˇ lidovĂˇ umÄ›lkynÄ› PolĂˇÄŤkovĂˇ

Po desetiletí pozorovala Františka Poláčková proměny jihomoravského venkova a uchovávala lidové zvyky a dovednosti. I díky ní dokážou další generace žen na...

8. března 2026  16:03

Svátek pro sparťany. Festivalová sezona letos naplno odstartuje koncem května na Letenské pláni

Festival představí celé spektrum sportů, které společně tvoří Spartu jako celek...

Dvoudenní akce, kde se potká celá sparťanská rodina – fanoušci, sportovci, děti i rodiče, bývalé legendy i současné hvězdy. To je Spartafest, který ve dnech 22. a 23. května propojí sport s muzikou –...

8. března 2026  17:28

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Brigádníků

Brigádníků

Vyhozené elektrické spotřebiče na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích v ulici Brigádníků u hřiště.

vydáno 8. března 2026  17:25

Praha 1

Praha 1

Vynášení Motorany. Morana letos ostrouhala, protože kultura je na kolenou, útočí se na veřejnoprávná média, tlačí se na neziskovky... Pořádala Iniciativa FO'RU-UM.

vydáno 8. března 2026  17:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.