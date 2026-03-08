„Naším cílem je, aby provoz v této exponované lokalitě odpovídal kvalitě veřejného prostoru a byl přiměřený jak Pražanům, tak návštěvníkům města. Proto jsme při výběru kladli důraz nejen na výši nájemného, ale také na transparentní cenovou politiku a dlouhodobou stabilitu provozu,“ říká místopředsedkyně představenstva TCP Marta Pražáková. Mluví o konci problematického podniku v pilíři Čechova mostu. S ním město již smlouvu ukončilo a vybralo jiného provozovatele.
Výběrové řízení přilákalo devatenáct zájemců
Město loni v červnu výpověď původnímu nájemci doručilo kvůli nespokojenosti se sortimentem a s výší nájemného. Do výběrového řízení se přihlásilo 19 zájemců. Firma TCP kromě výše nájemného hodnotila také podnikatelský záměr, plánované ceny produktů, reference a bonitu uchazečů. Nakonec vybrala společnost Gelato Bohemia, která za netradiční prostory o výměře 59 metrů čtverečních měsíčně zaplatí 75 tisíc korun.
Prostor má potenciál, není to jen past pro turisty
Kavárna se v minulosti na stejném místě již nacházela, město však nebylo spokojeno s vysokými cenami občerstvení. Podle dřívějších slov magistrátního radního Adama Zábranského navíc provozovatel platil velmi nízké nájemné.
„Prostor pod Čechovým mostem má na víc než být jen pastí pro turisty, kterých je v této části náplavky kvůli turistickým lodím hodně. Jsem rád, že v otevřeném výběrovém řízení projevilo zájem tolik uchazečů, a věřím, že nová kavárna prostor oživí a že bude generovat slušný příjem pro město i bez přemrštěných cen pro zákazníky,“ uvádí Zábranský.
Čechův most byl postaven v letech 1906 až 1908 podle návrhu Jana Kouly. Má tři oblouky na dvou pilířích a výzdobu, kterou tvoří bronzové plastiky a reliéfy.