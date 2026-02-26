Pražské planetárium rozšiřuje svůj svůj program o nový film Po stopách hvězd (v originále Spark – The Universe in Us). Novinka slibuje nejen působivou podívanou, ale i srozumitelný výklad moderní astrofyziky.
Od hvězdného prachu k člověku
Film vysvětluje, kde vznikají prvky, bez nichž by život na Zemi nebyl možný. Kyslík, nebo uhlík tvořící základ organického života vznikají v nitrech hvězd podobných Slunci. Ještě těžší prvky, například zlato či uran, se rodí při extrémních kosmických událostech, jako jsou srážky neutronových hvězd.
Snímek ukazuje, jak se tyto prvky dostávaly do mezihvězdného prostoru a postupně se staly součástí nových hvězd, planet i samotného života. „V jádru je Spark příběhem o našem původu. Film pojednává o našem hlubokém propojení se světem kolem nás – i hvězdami miliony světelných let daleko,“ uvedl režisér filmu Ryan Wyatt.
Tvůrci podle něj nechtěli diváky pouze ohromit efektními záběry, ale především přiblížit složité vědecké koncepty lidským a srozumitelným jazykem. Poselství snímku shrnuje věta, která zaznívá v závěru: „Jsme vesmír, který pozoruje sám sebe.“
Exploze supernov i vznik obyvatelné Země
Diváci se během projekce ocitnou uprostřed výbuchů supernov, ve finálních fázích vývoje hvězd podobných Slunci i při srážkách neutronových hvězd. Právě tyto procesy obohatily naši Galaxii o těžší prvky a umožnily vznik obyvatelných světů, včetně Země.
Program bude promítán v modernizované LED kopuli planetária, která nabízí mimořádně jasný obraz, vysoký kontrast a hlubokou černou barvu. Každé představení doplní také živě komentovaná prohlídka aktuální noční oblohy.
České znění filmu namluvil herec Michal Dlouhý. Snímek je určen široké veřejnosti, rodinám s dětmi od 12 let i školním skupinám. Premiéra se uskuteční 1. března 2026. O promítání je velký zájem.