Praha 10 spouští na svém webu inteligentního chatbota, který bude občanům k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně.
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Jak vyřídit občanský průkaz nebo pas? Kde zaplatit poplatek za psa? Jaké formuláře je potřeba vyplnit? Na tyto otázky nově odpovídá obyvatelům desáté pražské městské části nový virtuální asistent. Chatbot, pro účel tohoto článku mu přezdívejme Desík, má obyvatelům usnadnit hledání informací i komunikaci s úřadem. Za jeho vývojem stojí společnost Nanotrix, spin-off Technické univerzity v Liberci.
Úspora času pro místní i úředníky
Podle vedení radnice je cílem, aby lidé našli potřebné informace rychleji a nemuseli složitě procházet webové stránky nebo kontaktovat informační linku. „Komunikace s úřadem by měla být pro občany co nejjednodušší. Nový chatbot pomůže lidem rychle najít odpovědi na běžné otázky kdykoliv během dne a ušetří jim čas. Vnímám to jako další praktický krok ke službám, které odpovídají době a skutečným potřebám obyvatel Prahy 10,“ říká pro deník Metro starosta Prahy 10 Martin Valovič, podle kterého Desík umožní pracovníkům úřadu řešit složitější požadavky od občanů desáté městské části.
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Technologie vznikla na liberecké univerzitě
Technologické řešení dodala česká společnost Nanotrix.ai, která vznikla jako spin-off Fakulty mechatroniky Technické univerzity v Liberci. Navazuje na dlouholetý výzkum tamního týmu AILab. Na rozdíl od běžných chatbotů pracuje systém nejen s velkými jazykovými modely, ale i vyhledává informace v interních znalostních zdrojích úřadu. Díky tomu poskytuje odpovědi založené na ověřených dokumentech a minimalizuje riziko nepřesných nebo zkreslených informací.
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Součást širší digitalizace
Nasazení chatbota je podle radnice dalším krokem v modernizaci služeb, která navazuje například na květnové spuštění nových webových stránek městské části.
Jako v Mokré
„Naším cílem je mít moderní, přátelskou a otevřenou radnici, která je občanům nablízku. Nechtěli jsme jen obyčejný a statický vyhledávač, ale pokročilý inteligentní nástroj, který lidem reálně poradí a urychlí vyřízení jejich požadavků z pohodlí domova,“ dodává Adam Šilar, uvolněný zastupitel Prahy 10 pro oblast digitalizace a využívání komunikačních nástrojů.
Chatbot Desík je nyní plně integrovaný do webových stránek městské části na adrese praha10.cz