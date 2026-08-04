V Praze 10 odpovídá nový „úředník“ nonstop. Nikdy nespí a poradí během pár vteřin

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  18:21
Sledovat Metro na Googlu

Takhle si chatbota představuje umělá inteligence. | foto: Metro.cz

Kde zaplatit poplatek za psa? Jak vyřídit občanský průkaz nebo kam se obrátit s konkrétním problémem? Odpovědi už obyvatelé Prahy 10 nemusí složitě hledat na webu. Nově jim s komunikací s úřadem pomůže inteligentní chatbot, který je k dispozici ve dne i v noci.

Praha 10 spouští na svém webu inteligentního chatbota, který bude občanům k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně.

Obloha nad Prahou se promění v obří plátno. Světelnou show vykouzlí 280 dronů

Jak vyřídit občanský průkaz nebo pas? Kde zaplatit poplatek za psa? Jaké formuláře je potřeba vyplnit? Na tyto otázky nově odpovídá obyvatelům desáté pražské městské části nový virtuální asistent. Chatbot, pro účel tohoto článku mu přezdívejme Desík, má obyvatelům usnadnit hledání informací i komunikaci s úřadem. Za jeho vývojem stojí společnost Nanotrix, spin-off Technické univerzity v Liberci.

Úspora času pro místní i úředníky

Podle vedení radnice je cílem, aby lidé našli potřebné informace rychleji a nemuseli složitě procházet webové stránky nebo kontaktovat informační linku. „Komunikace s úřadem by měla být pro občany co nejjednodušší. Nový chatbot pomůže lidem rychle najít odpovědi na běžné otázky kdykoliv během dne a ušetří jim čas. Vnímám to jako další praktický krok ke službám, které odpovídají době a skutečným potřebám obyvatel Prahy 10,“ říká pro deník Metro starosta Prahy 10 Martin Valovič, podle kterého Desík umožní pracovníkům úřadu řešit složitější požadavky od občanů desáté městské části.

Baterie místo trolejí? ROPID říká ne a vysvětluje, co čeká Václavské náměstí

Technologie vznikla na liberecké univerzitě

Technologické řešení dodala česká společnost Nanotrix.ai, která vznikla jako spin-off Fakulty mechatroniky Technické univerzity v Liberci. Navazuje na dlouholetý výzkum tamního týmu AILab. Na rozdíl od běžných chatbotů pracuje systém nejen s velkými jazykovými modely, ale i vyhledává informace v interních znalostních zdrojích úřadu. Díky tomu poskytuje odpovědi založené na ověřených dokumentech a minimalizuje riziko nepřesných nebo zkreslených informací.

Nejsou to jen betonové obludy. Pád Rovnováhy rozpoutal debatu o brutalismu v Praze

Součást širší digitalizace

Nasazení chatbota je podle radnice dalším krokem v modernizaci služeb, která navazuje například na květnové spuštění nových webových stránek městské části.

Jako v Mokré

  • Umělá inteligence se ve veřejné správě objevuje stále častěji. Chatboty využívají obce a města napříč republikou. Například Mokrá-Horákov či Jindřichův Hradec.
  • Český statistický úřad si virtuálního asistenta vyzkoušel už během Sčítání lidu 2021. Tehdy zodpověděl přes 400 tisíc dotazů. Chatboti jsou jedním z nejrychleji se rozvíjejících nástrojů komunikace.

„Naším cílem je mít moderní, přátelskou a otevřenou radnici, která je občanům nablízku. Nechtěli jsme jen obyčejný a statický vyhledávač, ale pokročilý inteligentní nástroj, který lidem reálně poradí a urychlí vyřízení jejich požadavků z pohodlí domova,“ dodává Adam Šilar, uvolněný zastupitel Prahy 10 pro oblast digitalizace a využívání komunikačních nástrojů.

Chatbot Desík je nyní plně integrovaný do webových stránek městské části na adrese praha10.cz

Sledovat Metro na Googlu
Témata: Praha 10

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních...

Všech 501 obcí Plzeňského kraje sestavilo kandidátky na podzimní komunální volby

ilustrační snímek

Všech 501 obcí v Plzeňském kraji sestavilo kandidátky pro podzimní komunální volby. ČTK to dnes řekl vedoucí odboru vnitřních věcí krajského úřadu Jan Nový....

5. srpna 2026  18:26,  aktualizováno  18:26

Ve Zlínském kraji opět padaly teplotní rekordy, bylo i téměř 39 stupňů Celsia

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji dnes několikátý den po sobě padaly teplotní rekordy. Nová maxima pro 5. srpen v regionu zaznamenalo všech 12 stanic Českého...

5. srpna 2026  18:23,  aktualizováno  18:23

Pátrání na jezeře Most pokračuje. Policie zachraňovala další dva paddleboardisty

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešovaní jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Silná bouřka kraj zasáhla i ve středu a policisté museli v...

5. srpna 2026  8:22,  aktualizováno  19:18

Horko na jihu Čech pokračuje, v Českých Budějovicích dnes bylo 37,9 stupně

ilustrační snímek

Teplotní rekordy dnes překonalo 18 z 20 meteorologických stanic v Jihočeském kraji, na většině z nich bylo kolem 35 stupňů Celsia. ČTK to řekla...

5. srpna 2026  17:38,  aktualizováno  17:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obři proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....

5. srpna 2026  19:15

Policie pátrá po muži s omezenou svéprávností z chráněného bydlení na Příbramsku

Policie pĂˇtrĂˇ po muĹľi s omezenou svĂ©prĂˇvnostĂ­ z chrĂˇnÄ›nĂ©ho bydlenĂ­ na PĹ™Ă­bramsku

Příbramští policisté pátrají po sedmatřicetiletém Tomáši Mitrovi, který je omezen na svéprávnosti. V úterý se nevrátil do chráněného bydlení ve Vysokém Chlumci...

5. srpna 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

O převodu letiště v Karlových Varech se rozhodne na podzim

ilustrační snímek

O převodu Letiště Karlovy Vary z kraje na stát by měli zastupitelé i vláda rozhodovat zřejmě na podzim. Všechna jednání zatím směřují k tomu, aby krajské...

5. srpna 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

Jihlavský úřad vyzval k šetření s vodou, bude dělat víc kontrol

ilustrační snímek

Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť,...

5. srpna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Jihlavský úřad vyzval k šetření s vodou, bude dělat víc kontrol

ilustrační snímek

Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť,...

5. srpna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Demoliční firma si vyhořelou výškovou budovu ve Zlíně zatím nepřevzala

ilustrační snímek

Společnost Cream, která vlastní vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, ji zatím demoliční firmě nepředala. Očekávala, že by...

5. srpna 2026  16:55,  aktualizováno  16:55

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Filmový festival Litoměřice se zaměří na snímky, které zachycují okamžiky zlomu

ilustrační snímek

Tématem nazvaným Na konci světa letos propojí Filmový festival Litoměřice (FIFELI) snímky, které různými způsoby zachycují okamžiky zlomu, a to osobního,...

5. srpna 2026  16:53,  aktualizováno  16:53

V Kolovratech srazil vlak ženu, zraněnou ji našli až s pomocí vrtulníku

ilustrační snímek

V pražských Kolovratech srazil odpoledne vlak ženu. Po nehodě byla při vědomí, řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz na trati mezi Říčany a Uhříněvsí byl zhruba 90 minut přerušený. Obnoven byl...

5. srpna 2026  17:52,  aktualizováno  18:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.