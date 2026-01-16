V Praze 8 řeší dopravní přestupky robot Emil. Umělá inteligence už poslala přes 120 tisíc výzev

Marek Hýř
  13:49
V Praze 8 už více než rok vyřizuje špatné parkování, překročení rychlosti či jízdu na červenou softwarový robot Emil. Městská část tak patří mezi nejvíce digitalizované úřady v Praze. Důkazem je i Anežka.
V Praze 8 už více než rok řeší dopravní přestupky robot. Snímek je vytvořený AI. | foto: Praha 8

Speciální robot Emil má umělou inteligenci a „vlastní mozek“. Neustále se učí a zlepšuje své schopnosti při identifikaci přestupků. Jméno Emil vzniklo podle kultovního sci-fi seriálu Československé televize Robot Emil.

Robot Emil šetří čas úředníkům

Emil se stará o tzv. předprocesní fázi řízení dopravních přestupků. S pomocí záznamů městské policie identifikuje provozovatele vozidla podle registrační značky a odesílá mu výzvu k úhradě určené částky.

Robota pojmenovali zaměstnanci radnice Prahy 8 na základě inspirace televizním sci-fi seriálem Československé televize „Robot Emil“.

„Cílem automatizace je tedy nejen ulevit referentům příslušného oddělení od opakující se agendy, ale i snaha o řádné a včasné zpracování velkého počtu podnětů,“ vysvětluje mluvčí městské části Martin Šálek.

Desetitisíce výzev ročně

Za rok 2025 Emil zpracoval 121 233 dopravních přestupků, z toho 81,3 % – tedy 98 569 případů – dokázal identifikovat sám. Zbytek museli úředníci zpracovat ručně. Výzvy k úhradě pak robot rozeslal ve 100 % případů, z toho 70 % datovou schránkou a 30 % hybridní poštou. Počet zaplacených výzev dosáhl 65 %.

V Praze začíná éra robotů. Do ulic vyrážejí doručovací stroje i taxi bez řidiče

Emil rozšířil digitální rodinu Prahy 8. Na radnici zároveň fungují dva virtuální asistenti, kteří pomáhají občanům při telefonickém kontaktu: Anežka na stavebním úřadě a Emil na odboru dopravy. Ti zaznamenávají požadavky volajících, přepisují je do textu a posílají úředníkům e-mailem. Fungují mimo pracovní dny nepřetržitě.

AI chatbot pro web Prahy 8

Během několika dnů spustí městská část AI chatbota na svých webových stránkách. Chatbot poskytne občanům informační asistenci 24/7, pomůže při řešení životních situací a odpoví na nejčastější dotazy úřadu.

„Cílem je zlepšit dostupnost a digitalizaci služeb městské části. Uživatelé budou mít rychlý a intuitivní přístup k informacím bez nutnosti fyzické návštěvy úřadu nebo opakovaného telefonování,“ vysvětluje místostarosta pro informatiku Josef Slobodník. Chatbot je navržen tak, aby se postupně rozšiřoval o nové funkce a podporoval personalizovanou komunikaci.

Další roboti v Praze

  • Emil není jediný robot v Praze 8. Metropole se totiž začátkem prosince 2025 stala prvním místem v Česku, kde vyjeli do ulic autonomní doručovací roboti. Společnosti foodora a Starship Technologies spustily pilotní projekt, v jehož rámci tři elektrická vozítka rozvážejí objednávky z McDonald’s Karlín v dosahu dvou kilometrů.
  • Roboti se pohybují po chodnících rychlostí chůze, využívají přechody pro chodce a díky kombinaci kamer, senzorů a strojového učení bezpečně navigují městské prostředí.

16. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  13:49

