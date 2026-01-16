Speciální robot Emil má umělou inteligenci a „vlastní mozek“. Neustále se učí a zlepšuje své schopnosti při identifikaci přestupků. Jméno Emil vzniklo podle kultovního sci-fi seriálu Československé televize Robot Emil.
Robot Emil šetří čas úředníkům
Emil se stará o tzv. předprocesní fázi řízení dopravních přestupků. S pomocí záznamů městské policie identifikuje provozovatele vozidla podle registrační značky a odesílá mu výzvu k úhradě určené částky.
„Cílem automatizace je tedy nejen ulevit referentům příslušného oddělení od opakující se agendy, ale i snaha o řádné a včasné zpracování velkého počtu podnětů,“ vysvětluje mluvčí městské části Martin Šálek.
Desetitisíce výzev ročně
Za rok 2025 Emil zpracoval 121 233 dopravních přestupků, z toho 81,3 % – tedy 98 569 případů – dokázal identifikovat sám. Zbytek museli úředníci zpracovat ručně. Výzvy k úhradě pak robot rozeslal ve 100 % případů, z toho 70 % datovou schránkou a 30 % hybridní poštou. Počet zaplacených výzev dosáhl 65 %.
|
V Praze začíná éra robotů. Do ulic vyrážejí doručovací stroje i taxi bez řidiče
Emil rozšířil digitální rodinu Prahy 8. Na radnici zároveň fungují dva virtuální asistenti, kteří pomáhají občanům při telefonickém kontaktu: Anežka na stavebním úřadě a Emil na odboru dopravy. Ti zaznamenávají požadavky volajících, přepisují je do textu a posílají úředníkům e-mailem. Fungují mimo pracovní dny nepřetržitě.
AI chatbot pro web Prahy 8
Během několika dnů spustí městská část AI chatbota na svých webových stránkách. Chatbot poskytne občanům informační asistenci 24/7, pomůže při řešení životních situací a odpoví na nejčastější dotazy úřadu.
„Cílem je zlepšit dostupnost a digitalizaci služeb městské části. Uživatelé budou mít rychlý a intuitivní přístup k informacím bez nutnosti fyzické návštěvy úřadu nebo opakovaného telefonování,“ vysvětluje místostarosta pro informatiku Josef Slobodník. Chatbot je navržen tak, aby se postupně rozšiřoval o nové funkce a podporoval personalizovanou komunikaci.
Další roboti v Praze