V Praze najdete oddíly, kde si můžete zkusit disciplínu úspěšných olympioniků

Pokud vás některá disciplína nadchla, můžete si ji vyzkoušet, a kdoví, třeba za pár let bude Česko fandit právě vám.

Šerm

Málokdo to čekal, o to větší byla radost, když český tým kordistů získal v Paříži bronz. Cenný kov vybojoval i veterán a legenda českého šermu Jiří Beran. Jeho oddíl SC Praha sídlí v Letňanech. Zájemce o šerm rádi uvítají od září. Mimochodem, v Praze trénuje i druhý medailista. Ač je domovským oddílem Michala Čupra Slavoj Litoměřice, tréninky absolvuje i v hlavním městě. Podle jeho slov se šermu nemusí bát ani děti. Ideální je minimální věk osm let. „Nejmladší šermíři mají nejprve kratší kord, menší je i ochranná číška. Zbraň je díky tomu lehčí a je snazší s ní manipulovat,“ vysvětluje pro Metro Čupr.

Šermířský oddíl není jen v Letňanech. USK Šerm Praha sídlí ve Vršovicích. Také zde nabízejí dětem tréninky olympijského sportu.

Kánoe a kajak

Hned dvě zlata dovezli naši olympionici z vody. Z triumfů se radovali kanoista Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál. Oba sportovci hájí barvy armádního klubu Dukla. Ten má své zázemí na Císařské louce. Oddílů je v Praze několik. Seznam trochu připomíná výčet fotbalových klubů. Reprezentovat můžete Spartu, Slavii či Bohemians. Další kluby jsou také v Braníku či Modřanech.

Hod oštěpem

Duklu reprezentuje i bronzová oštěpařka Nikola Ogrodníková. Atletické tréninky sice začínají až v září, ale nábor má Dukla už v červnu.

Pokud si chcete hod oštěpem jen vyzkoušet, vyrazte do Ústí nad Labem. Firma Hotrock zde nabízí tuto disciplínu jako půldenní atrakci.

Tenis

Svůj klub má v metropoli také Kateřina Siniaková, která na olympiádě získala ve čtyřhře zlato s Tomášem Macháčem. Její TK Sparta Praha sídlí na okraji Stromovky v Bubenči. Zdejší školička funguje od září do konce června. Tenisových klubů jsou Praze desítky. Informace o nich najdete na webu www.cztenis.cz.