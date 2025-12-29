V Praze od ledna 2026 zdraží MHD, pokuty i voda. Cena tepla naroste jen mírně

Marek Hýř
Marek Hýř
  6:59
Nový rok přinese Pražanům i lidem dojíždějícím do metropole vyšší výdaje. Od ledna se zvednou ceny jednorázových jízdenek v MHD a v Pražské integrované dopravě, porostou také pokuty za jízdu načerno. Více zaplatí domácnosti také za vodné a stočné. Změna čeká i majitele elektromobilů.
Fotogalerie3

Tramvaj v Praze (ilustrační snímek) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pozor si musí od roku 2026 dát hlavně černí pasažéři. Zvýší se totiž sankce za jízdu bez platné jízdenky. Pokuta při zaplacení na místě vzroste na 1200 korun, při úhradě do 15 dnů na 1500 korun. Dosud činila v obou případech 1000 korun.

Pražané si příští rok připlatí i za jednorázové jízdenky v MHD. Zdražení schválilo vedení města už v létě. Půlhodinová jízdenka bude nově stát 39 korun místo dosavadních 30 korun, při nákupu přes aplikaci PID Lítačka vyjde na 36 korun. Ceny dlouhodobých časových kuponů se nemění.

Zdraží i cesty mezi Prahou a okolím

Změny se dotknou také cestujících mezi Prahou a Středočeským krajem. V rámci Pražské integrované dopravy zdraží od ledna jízdné mezi hlavním městem a jeho okolím. Třicetiminutová jízdenka pro tři tarifní pásma v papírové podobě vzroste také z 30 na 39 korun, v aplikaci PID Lítačka bude stát 36 korun. Ceny dlouhodobých časových jízdenek se zvýší zhruba o čtvrtinu, při využití mobilní aplikace přibližně o pětinu.

ilustrační snímek

Vodné a stočné vzrostou

Více peněz si domácnosti připraví i na vodu. Vodné a stočné se v příštím roce zvýší o 3,93 procenta na 140,37 korun za metr krychlový bez DPH. Růst je nižší, než původně schválený plán, který počítal s navyšováním o dva procentní body nad míru inflace ročně až do roku 2028.

Mírně poroste také cena tepla, a to zhruba o jedno procento, tedy přibližně o 11 korun za gigajoule.

Plyn a elektřina zlevnily

Naopak u plynu a elektřiny se ceny už na podzim snížily. Pražská plynárenská zlevnila fixované dodávky a od poloviny října nabízí energie se závazkem za ceny o desítky až stovky korun na megawatthodinu nižší. Pražská energetika pak od listopadu zlevnila elektřinu až o deset procent a plyn o osm procent u více než půl milionu odběratelů bez cenové fixace.

Nájem v obecních bytech

  • Magistrát a městské části nájmy každoročně zvyšují maximálně o míru inflace za uplynulý rok, o konkrétní výši se ale rozhoduje vždy až na začátku daného roku. Letos město zvýšilo nájemné u bytů s inflační doložkou o 2,4 procenta.
  • V Praze je zhruba 30 tisíc obecních bytů, z toho asi 7000 spravuje magistrát, zbytek městské části.

Končí parkování zdarma pro značky EL

Magistrát hlavního města od 1. ledna 2026 také ukončí výjimku z pravidel pro parkování ve zpoplatněných zónách. Podle rozhodnutí z letošního června budou muset všechna auta s registračními značkami začínajícími písmeny „EL“ začít platit za parkování stejně jako ostatní vozidla.

ilustrační snímek

Majitelé takzvaných bezemisních vozidel, tedy těch poháněných pouze elektřinou či vodíkem, budou mít nárok na padesátiprocentní slevu z cen parkovacích oprávnění pro vozy se spalovacími motory.

Naopak hybridy přijdou o výhody úplně a jejich majitelé budou muset zaplatit plné částky.

Co čekat v Praze v roce 2026

  • Nový rok v metropoli přinese i několik dalších novinek. Skončí například „půjčovny“ elektrokoloběžek.
  • Na zhruba 10 měsíců se 2. února 2026 uzavře stanice Flora.
  • V březnu propojí Prahu 4 a 5 nová zkrátka. Dvorecký most má sloužit MHD, cyklistům a chodcům.
  • Praha také hostí velký sportovní svátek. Na konci března se tu koná mistrovství světa v krasobruslení.

