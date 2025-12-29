Pozor si musí od roku 2026 dát hlavně černí pasažéři. Zvýší se totiž sankce za jízdu bez platné jízdenky. Pokuta při zaplacení na místě vzroste na 1200 korun, při úhradě do 15 dnů na 1500 korun. Dosud činila v obou případech 1000 korun.
Pražané si příští rok připlatí i za jednorázové jízdenky v MHD. Zdražení schválilo vedení města už v létě. Půlhodinová jízdenka bude nově stát 39 korun místo dosavadních 30 korun, při nákupu přes aplikaci PID Lítačka vyjde na 36 korun. Ceny dlouhodobých časových kuponů se nemění.
Zdraží i cesty mezi Prahou a okolím
Změny se dotknou také cestujících mezi Prahou a Středočeským krajem. V rámci Pražské integrované dopravy zdraží od ledna jízdné mezi hlavním městem a jeho okolím. Třicetiminutová jízdenka pro tři tarifní pásma v papírové podobě vzroste také z 30 na 39 korun, v aplikaci PID Lítačka bude stát 36 korun. Ceny dlouhodobých časových jízdenek se zvýší zhruba o čtvrtinu, při využití mobilní aplikace přibližně o pětinu.
Vodné a stočné vzrostou
Více peněz si domácnosti připraví i na vodu. Vodné a stočné se v příštím roce zvýší o 3,93 procenta na 140,37 korun za metr krychlový bez DPH. Růst je nižší, než původně schválený plán, který počítal s navyšováním o dva procentní body nad míru inflace ročně až do roku 2028.
Mírně poroste také cena tepla, a to zhruba o jedno procento, tedy přibližně o 11 korun za gigajoule.
Plyn a elektřina zlevnily
Naopak u plynu a elektřiny se ceny už na podzim snížily. Pražská plynárenská zlevnila fixované dodávky a od poloviny října nabízí energie se závazkem za ceny o desítky až stovky korun na megawatthodinu nižší. Pražská energetika pak od listopadu zlevnila elektřinu až o deset procent a plyn o osm procent u více než půl milionu odběratelů bez cenové fixace.
Nájem v obecních bytech
Končí parkování zdarma pro značky EL
Magistrát hlavního města od 1. ledna 2026 také ukončí výjimku z pravidel pro parkování ve zpoplatněných zónách. Podle rozhodnutí z letošního června budou muset všechna auta s registračními značkami začínajícími písmeny „EL“ začít platit za parkování stejně jako ostatní vozidla.
Majitelé takzvaných bezemisních vozidel, tedy těch poháněných pouze elektřinou či vodíkem, budou mít nárok na padesátiprocentní slevu z cen parkovacích oprávnění pro vozy se spalovacími motory.
Naopak hybridy přijdou o výhody úplně a jejich majitelé budou muset zaplatit plné částky.
