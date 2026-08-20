Měli jste či máte pocit, že letos v metropoli častěji „praskala voda“? Není to jen zdání. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) letos do poloviny srpna zaznamenaly 2 991 havárií na vodovodní síti. To je o 84 více než ve stejném období loni.
Podle PVK k nárůstu mohou přispívat vysoké teploty a dlouhotrvající sucho, které způsobují pohyby půdy a tlak na vodovodní potrubí.
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Více havárií zasáhlo tisíce lidí
Nejde přitom jen o drobné poruchy. Výrazněji přibylo také havárií první kategorie, tedy těch nejzávažnějších. Letos jich PVK evidují čtyřicet, o devět více než ve stejném období loni. Při takové havárii zůstane bez vody více než tisíc odběratelů, případně jsou zasažena sociální či zdravotnická zařízení.
„Bohužel jsme měli více havárií s dopadem na větší množství odběratelů,“ říká mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
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Za vším může být půda
Podle Mrázka mohou k letošnímu nárůstu přispívat vysoké teploty, minimum srážek a dlouhotrvající sucho.
„Vzhledem k počasí, které panuje letos v létě v Praze, připisujeme nárůst počtu havárií pohybům půdy,“ dodává pro Metro Mrázek a upřesňuje, že přesná data o příčinách letošních havárií zatím PVK nemá k dispozici.
Pohyb půdy může na potrubí vytvářet tlak a vést k jeho poškození. Podobný mechanismus se podle společnosti objevuje také v zimě při mrazech, kdy se mění vlastnosti a pohyb půdy v okolí potrubí. Loni však byla hlavním důvodem havárií jiná příčina. „Koroze materiálu stála za 70,52 procenta poruch, pohyby půdy za 25,3 procenta. Zbývajících 4,18 procenta připadlo na ostatní faktory, například cizí zavinění nebo vady materiálu,“ svěřil deníku Metro Mrázek.
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Kilometry potrubí pod Prahou
Pražská vodovodní síť je dlouhá zhruba 3 700 kilometrů. Další stovky kilometrů tvoří vodovodní přípojky. PVK prostřednictvím této sítě zásobují pitnou vodou přibližně 1,4 milionu obyvatel Prahy a dalších 285 tisíc lidí ve Středočeském kraji. Aktuální informace o haváriích mohou Pražané sledovat on-line. PVK u jednotlivých událostí uvádějí také to, zda mají dopad na dodávky pitné vody a kde je případně zajištěno náhradní zásobování cisternami.
Kdo nechce havárie hlídat sám, může si zdarma aktivovat službu SMS INFO. Ta posílá upozornění na havárie ve zvolené lokalitě přímo do mobilu.
Praskalo to