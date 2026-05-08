V Praze přibylo nehod cyklistů a koloběžkářů. Loňský rok byl rekordní

Tereza Šimurdová
  9:00
V Praze loni výrazně přibylo nehod cyklistů a jezdců na koloběžkách. Podle analýzy spolku AutoMat došlo k rekordním 393 nehodám, při nichž zemřeli čtyři lidé. Spolek upozorňuje, že město nestíhá reagovat na rostoucí počet lidí využívajících bezmotorovou dopravu a zaostává v budování bezpečné infrastruktury.

Praha zaznamenala v loňském roce rekordní počet dopravních nehod s účastí cyklistů a jezdců na koloběžkách. Podle analýzy spolku AutoMat, zveřejněné serverem Městem na kole, došlo v metropoli celkem ke 393 nehodám, což je o 69 více než v předchozím roce. Při těchto nehodách zemřeli čtyři lidé.

Analýza vychází z dat Centra dopravního výzkumu, které zpracovává policejní statistiky. Podle autorů studie souvisí rostoucí počet nehod s nedostatečným rozvojem infrastruktury pro bezmotorovou dopravu.

Počet nehod nepřetržitě roste

Z celkového počtu loňských nehod bylo 105 bez zranění, ve 268 případech utrpěl některý z účastníků lehké zranění a 16 nehod skončilo těžkým zraněním. Mezi oběťmi byli tři cyklisté a jeden motocyklista, kterému podle policie nedala přednost cyklistka.

Počet nehod se zraněním nebo smrtelnými následky podle analýzy roste nepřetržitě od roku 2017. Lidé na kolech či koloběžkách zavinili loni 52 procent všech evidovaných nehod, stejně jako o rok dříve. U nehod s více účastníky provozu činila jejich míra zavinění 39 procent, což představuje meziroční pokles o tři procentní body.

Roli sehráli i domácí mazlíčci

Výrazným problémem zůstávají také střety s chodci. Policie evidovala 29 takových nehod, z nichž deset se odehrálo přímo na chodníku. Celkem bylo zraněno 21 chodců, čtyři utrpěli těžká zranění. Ve dvou případech sehráli roli domácí mazlíčci.

Přes 11 tisíc nehod

  • Celkově policie v Praze loni evidovala 11 014 dopravních nehod. Při nich zemřelo 15 lidí, těžce zraněno bylo 167 osob a dalších 2225 utrpělo lehká zranění.

Podle AutoMatu se vyšší koncentrace střetů s chodci objevuje zejména v pěších zónách na Václavském náměstí a v ulici Na Příkopě. Autoři analýzy upozorňují, že tato místa cyklisté často nemají možnost bezpečně objet.

Spolek zároveň kritizuje pomalý rozvoj cyklistické infrastruktury v Praze. „Chráněných stezek vznikly loni pouze čtyři kilometry a jen na pražských periferiích. Rok 2025 tak plynule navázal na výrazné zpomalení rozvoje infrastruktury pro jízdu na kole v roce 2024, kdy například nevznikl jediný vyhrazený cyklopruh,“ uvedl expert spolku Milan Mík. Za nejrizikovější místa pro cyklisty považuje AutoMat úseky bez cykloopatření, frekventované křižovatky a tramvajové koleje.

Celkem se loni v Praze podle policejních statistik stalo 11 014 dopravních nehod, při kterých bylo usmrceno 15 osob. Těžce zraněno bylo 167 lidí a lehce zraněných eviduje policie 2225.

