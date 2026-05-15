Na místě stadionu, kde v 90. letech hrával klub nesoucí jméno Sparta, vznikne nové fotbalové centrum. Sloužit bude především sparťanskému béčku, ženskému týmu a mládežnickým kategoriím. Součástí projektu jsou i dvě tréninková hřiště, administrativní budova a kompletní zázemí pro hráče i realizační týmy.
„Stavíme budoucnost, budujeme moderní fotbalový areál,“ uvedl výkonný místopředseda představenstva František Čupr. Areál by mohly využívat také ženské a dívčí reprezentace či mládežnické národní týmy.
Upraví i okolí areálu
Projekt už získal souhlas radnice Městská část Praha 4 a byly podepsány kupní smlouvy k potřebným pozemkům. Sparta zároveň zahájila projekční práce. Součástí investice budou i úpravy okolí – nové přemostění Kunratického potoka, rozšíření chodníků, doplnění přechodů nebo cyklostezky. V Krči zároveň vzniká celé Sportovní údolí.
Velkým plusem do budoucna má být i lepší dopravní dostupnost. V blízkosti areálu má kolem let 2032 až 2033 vzniknout stanice Nádraží Krč na nové trase Metro D. Podle starosty Ondřeje Kubína může stadion pomoci proměnit zanedbané území podél Jižní spojky.