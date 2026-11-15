Podzimní zalesňování je v plném proudu. Do konce sezony plánuje hlavní město vysadit téměř 160 tisíc sazenic lesních dřevin. Většina z nich zamíří na pozemky, které dosud nebyly zalesněné. Stromky ale přibudou také ve stávajících lesích, kde pomohou s obnovou porostů.
„Vzhledem k tomu, že se lesní výsadby musí spolehnout jen na atmosférické srážky, probíhají jen na jaře a na podzim, abychom co nejvíce využili přirozenou vláhu v půdě,“ říká pro deník Metro Petra Fišerová, mluvčí Lesů hl. m. Prahy.
Přes sto tisíc nových stromů
Na původně nelesních pozemcích o celkové rozloze téměř 13 hektarů má vyrůst přibližně 128 tisíc nových stromků. Největší část prací se uskuteční v Dubči, kde město plánuje zalesnit osm hektarů. Další výsadby se uskuteční například na Dívčích hradech v Jinonicích, v Letňanech v okolí bikeparku, u Čeňku, v Kyjích nebo v Hrdlořezích.
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Dalších více než 30 tisíc sazenic doplní stávající lesní porosty. Výsadba se uskuteční na ploše přesahující tři hektary, a to například v Divoké Šárce, Kunratickém lese, Hostivařském lesoparku, Milíčovském lese nebo v Modřanské rokli. Nové stromky zaplní menší uvolněné plochy a místa, kde se předchozí sazenice neujaly.
Listnáče zvládnou i sušší podmínky
„Ujímavost lesních výsadeb máme vysokou, až 80 procent,“ dodává pro deník Metro Fišerová s tím, že k dobrým výsledkům přispívá také výběr vhodného typu sazenic. Vedle klasických prostokořenných stromků lesníci stále častěji používají také krytokořenné sazenice, které se pěstují v sadbovačích se substrátovým balem. Jde zpravidla o jednoleté až tříleté stromky.
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„Díky neporušenému kořenovému systému a zásobě živin v rašelinovém balu se dobře ujímají a zvládají i sušší podmínky,“ vysvětluje Fišerová. Aktuální sucho přesto představuje pro lesníky komplikace.
Praha při výsadbě „sází“ především na listnáče. Téměř polovinu letošních podzimních sazenic tvoří duby zimní. Doplní je lípy, javory, habry a buky. Z jehličnanů se počítá s borovicemi a modříny.