V Praze vystoupí držitel 2 Oscarů a autor hudby k filmům jako 21 gramů nebo Babel

Autor: Metro.cz
  17:13
Argentinský skladatel, producent a hudebník Gustavo Santaolalla, držitel dvou Oscarů, dvou Grammy a mnoha dalších cen, vystoupí v rámci akce Composers Summit Prague 28. dubna v Hudebním divadle Karlín. V doprovodu Českého národního symfonického orchestru uvede naživo svoji hudbu z filmů a seriálů The Last of Us, Amores perros - Láska je kurva, Zkrocená hora, Babel, Kniha života a Motocyklové deníky.

Argentinský skladatel, producent a hudebník Gustavo Santaolalla, držitel dvou Oscarů, dvou Grammy a mnoha dalších cen, vystoupí v Hudebním divadle Karlín. | foto: Composers Summit Prague 2026

„Na koncertě zazní jeho jedinečný hudební rukopis – směs vášně, hloubky a jihoamerické duše, která dokáže rozechvět každé srdce. Je to možnost zažít mistrovství skladatele, který přepisuje dějiny filmové i herní hudby,“ říká ředitel festivalu Composers Summit Prague Alexandr Smutný. Láká tak na výjimečný koncert argentinského skladatele, producenta a hudebníka Gustava Santaolally. Ten vystoupí v rámci festivalu, který do Prahy přiveze další zajímavé hudebníky a skladatele.

Hudba k oceňovaným filmům

Slavné snímky

  • Santaolalla složil hudbu k filmů jako o Amores Perros, 21 gramů. Motocyklové deníky, Zkrocená hora, Babel, Přicházím s deštěm, Biutiful, Divoké historky, Narcos Mexiko i The Last of Us - počítačovou hru i seriál - a mnoho dalších, dokumentárních a krátkých, snímků.

Gustavo Santaolalla, argentinský skladatel, producent a hudebník, se narodil v roce 1951. Vedle cen Oscar a Grammy je držitelem také 17 Latin Grammy, dvou ocenění BAFTA, Zlatého Glóbu a mnoha dalších. Svoji profesionální hudební dráhu začal v roce 1967, kdy založil rockovou kapelu Arco Iris. V 80. letech se stal v Argentině vůdčí postavou hudebního stylu rock en español. V roce 2001 založil neotango formaci Bajofondo. Od roku 2000 skládá hudbu pro filmy, seriály i počítačové hry. Santaolalla je také autorem řady filmů, v nichž hrají hollywoodské celebrity. Několik z nich získaly prestižní ceny Oscar.

Festival je největším svého druhu v Evropě

Pátý ročník Composers Summit Prague, největší akce svého druhu v Evropě a jedna z největších na světě, proběhne od 23. do 28. dubna 2026 na různých místech v centru Prahy.

Na přehlídku přijedou hollywoodští skladatelé, držitelé cen Emmy, Grammy, Oscar či BAFTA. Pro širokou veřejnost proběhnou čtyři hlavní koncerty se soundtracky ze slavných filmů a seriálů za účasti samotných tvůrců, pro 300 odborníků a fanoušků s hlubším zájmem o skládání z celého světa pak více než 50 panelů, masterclass či workshopů věnovaných tvorbě filmové, seriálové či gamingové hudby. Novým festivalovým centrem se letos stane Klášter minoritů.

Více informací najde na webu festivalu Composers Summit Prague.

Témata: film, hudba, Oscar

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Pražská policie hledá devadesátiletou seniorku. Chodí o berli, trpí demencí

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po devadesátileté Jaroslavě Zíkové, která ráno odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Pohřešovaná žena trpí stařeckou demencí, je diabetička a může působit zmateně,...

2. března 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Zájem o všeobecné středoškolské obory bude podobný jako loni. Praha je prioritní

Otevření zrekonstruované budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. (10. 3....

V Praze bude letos zřejmě podobný převis zájmu o všeobecné obory středních škol jako loni. Na čtyřletá gymnázia v hlavním městě se letos hlásí asi 5900 uchazečů, meziročně o zhruba 50 méně. Nabízená...

2. března 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Počet lidí s nemocemi dýchacích cest na Vysočině stoupá šestý týden v řadě

ilustrační snímek

Počet lidí s nemocemi dýchacích cest na Vysočině za uplynulý týden znovu mírně vzrost, nejvíc u dětí do pěti let. Stoupá šestý týden v řadě. Na 100.000...

2. března 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

Z desátého patra bytového domu v Praze-Modřanech vyskočil člověk, který...

Z desátého patra bytového domu v pražské čtvrti Modřany dnes vypadl člověk, který na následky pádu zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.

2. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Plzeňském kraji minulý týden mírně přibylo nemocných s respiračními infekcemi

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji minulý týden mírně přibylo nemocných s respiračními infekcemi a chřipkami. Na konci týdne připadalo na 100.000 obyvatel 1000 nakažených, o...

2. března 2026  16:44

Pardubice investují 2,5 milionu korun do parkoviště u koupaliště Cihelna

ilustrační snímek

Město Pardubice letos dokončí zpevnění plochy pro parkování u koupaliště Cihelna, kde v minulosti auta parkovala na louce. Investice bude stát 2,5 milionu...

2. března 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

Duševní tramvaj vyjede do ulic Prahy. Na lince 17 nabídne i psychosociální podporu

V úterý vyjede speciální tramvaj č. 17.

Praha v úterý vyšle do běžného provozu tramvaj se speciálním designem v rámci kampaně Pomoc je na dosah. Cílem je připomenout, že říct si o pomoc není slabost a že v metropoli existují konkrétní...

2. března 2026  17:55

Obnovené slepé rameno řeky Moravy v Olomouci se po úpravách naplnilo vodou

ObnovenĂ© slepĂ© rameno Ĺ™eky Moravy v Olomouci se po ĂşpravĂˇch naplnilo vodou

Obnovené mrtvé rameno řeky Moravy v Nových Sadech v Olomouci, které je od loňského podzimu součástí protipovodňových úprav v této části města, se kvůli tání...

2. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji ubylo

ilustrační snímek

Počet lidí s akutním respiračním onemocněním se ve Zlínském kraji mírně snížil. Na konci minulého týdne bylo nemocných 1545 lidí v přepočtu na 100.000...

2. března 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Na malebném náměstíčku nedalo letňanské radnice byl nedávno položen nový chodník a také proběhla úprava květinového pozemku. Na „červeném“ koberci se nachází dva zelené stoly pro stolní tenis.

vydáno 2. března 2026  17:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dokončovací práce na Průmyslovém paláci.

vydáno 2. března 2026  17:42

Na náměstí 14.října v Praze 5, Smíchově jsou jednak podzemní a jednak nadzemní kontejnery na tříděný odpad ale jak se zdá stále nestačí a odpad se povaluje v jejich okolí a nabízí se Nerudovská...

vydáno 2. března 2026  17:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.