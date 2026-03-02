„Na koncertě zazní jeho jedinečný hudební rukopis – směs vášně, hloubky a jihoamerické duše, která dokáže rozechvět každé srdce. Je to možnost zažít mistrovství skladatele, který přepisuje dějiny filmové i herní hudby,“ říká ředitel festivalu Composers Summit Prague Alexandr Smutný. Láká tak na výjimečný koncert argentinského skladatele, producenta a hudebníka Gustava Santaolally. Ten vystoupí v rámci festivalu, který do Prahy přiveze další zajímavé hudebníky a skladatele.
Hudba k oceňovaným filmům
Slavné snímky
Gustavo Santaolalla, argentinský skladatel, producent a hudebník, se narodil v roce 1951. Vedle cen Oscar a Grammy je držitelem také 17 Latin Grammy, dvou ocenění BAFTA, Zlatého Glóbu a mnoha dalších. Svoji profesionální hudební dráhu začal v roce 1967, kdy založil rockovou kapelu Arco Iris. V 80. letech se stal v Argentině vůdčí postavou hudebního stylu rock en español. V roce 2001 založil neotango formaci Bajofondo. Od roku 2000 skládá hudbu pro filmy, seriály i počítačové hry. Santaolalla je také autorem řady filmů, v nichž hrají hollywoodské celebrity. Několik z nich získaly prestižní ceny Oscar.
Festival je největším svého druhu v Evropě
Pátý ročník Composers Summit Prague, největší akce svého druhu v Evropě a jedna z největších na světě, proběhne od 23. do 28. dubna 2026 na různých místech v centru Prahy.
Na přehlídku přijedou hollywoodští skladatelé, držitelé cen Emmy, Grammy, Oscar či BAFTA. Pro širokou veřejnost proběhnou čtyři hlavní koncerty se soundtracky ze slavných filmů a seriálů za účasti samotných tvůrců, pro 300 odborníků a fanoušků s hlubším zájmem o skládání z celého světa pak více než 50 panelů, masterclass či workshopů věnovaných tvorbě filmové, seriálové či gamingové hudby. Novým festivalovým centrem se letos stane Klášter minoritů.
Více informací najde na webu festivalu Composers Summit Prague.