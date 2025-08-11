V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  10:58
Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Vietnamské enkláva v Praze 4. Tržnice Sapa se řadí k nejznámějším ve městě. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Dvě třetiny lidí ze zahraničí mají v Česku přechodný pobyt, zbytek tu žije s trvalým pobytem. Nejčastější národností je ukrajinská, občané této země tvoří přes padesát procent všech cizinců. Pokud bychom počítali lidi s přechodným pobytem, Ukrajinci zde zaujímají 66 procent. U trvale žijících je to 28 procent, což je nejvyšší podíl. O procento víc, než lidé, které Český statistický úřad vede jako „ostatní“. Slováci představují 19 procent trvalých pobytů.

Nejvíc cizinců žije v Praze 4

V hlavním městě evidují úřady necelých 350 tisíc cizinců. Podle jednotlivých městských částí jich statistici nejvíce napočítali v Praze 4, kde jich je necelých 68 tisíc. Následuje Praha 9 s 54 tisíci, o tisíc méně jich žije v Praze 5. Pro zajímavost — nejméně cizinců byste, pokud jde o okresy, potkali v Jeseníku, přibližně 1400.

V Praze je několik míst, kde se některé národnosti soustřeďují více než ve zbytku města. Je to dáno především jejich ekonomickou aktivitou. Obchodním centrem Vietnamců je proslulá tržnice Sapa v Libuši, což vede i k tomu, že v jejím okolí či v přilehlých částech Prahy 4 také Vietnamci žijí.

Rusové u linky B

Co se týká Rusů, kteří se do Česka od začátku devadesátých let minulého století přesouvali a v Praze podnikali, často nakupovali byty v Praze 5, především v blízkosti stanic metra trasy B. Ruské enklávy tak najdeme například v Nových Butovicích, v okolí Hůrky nebo na Lužinách.

Před rokem 1989 jste narazili v Praze na zahraniční kuchyně v podstatě jen v Čínské restauraci ve Vodičkově ulici, v indickém restaurantu ve Štěpánské a na ruskou v Rytířské ulici v Domě sovětské vědy a kultury. V současnosti je zřejmě jen minimum národních kuchyní, které v Praze nejsou zastoupené. Nejvíce je přirozeně vietnamských, následují čínské, a pokud by se za italskou národní restauraci považovaly i pizzerie, pak ty.










