V pražské škole ukrývají poklad starý stovky milionů let. Děti nejvíc fascinuje Lucy

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  18:37
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Když se řekne paleontologie, většina lidí si vybaví muzea, vědecké ústavy nebo expedice za zkamenělinami. Na pražské Fakultní základní škole (FZŠ) Brdičkova však mají vlastní paleontologickou sbírku, která je v rámci českých základních škol zcela výjimečná. Za jejím vznikem stojí mimo jiné Monika Juřicová, učitelka několika předmětů a organizátorka projektu GEOtýden, který propojuje žáky s předními českými vědci a odborníky.
Monika Juřicová již přes 20 let na Fakultní základní škole Brdičkova vyučuje...

Monika Juřicová již přes 20 let na Fakultní základní škole Brdičkova vyučuje anglický jazyk, dějepis, občanskou a výtvarnou výchovu. | foto: ARCHIV ZŠ BRDIČKOVA

Zkamenělina amonita rodu Mammites
Fragment pravé horní stoličky mamuta jižního
Rekonstrukce zkamenělého vejce s líhnoucím se dinosaurem
Monika Juřicová již přes 20 let na Fakultní základní škole Brdičkova vyučuje...
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Jak se škole podařilo získat unikátní sbírku zkamenělin, proč děti fascinuje slavná Lucy a jak lze v dnešní době umělé inteligence probudit v mladých lidech zájem o pravěk a přírodní vědy? Nejen o tom jsme si s paní učitelkou povídali.

Jaký příběh se skrývá za získáním vaší unikátní paleontologické sbírky? Opravdu takovou nemá žádná tuzemská základka?
V oblasti barrandienu, který zasahuje ze západních Čech až za východní okraj Prahy a je celosvětově významnou oblastí pro studium života v prvohorách, bychom nalezli mnoho škol. Žádná z nich však nemá sbírku, která je poměrně ucelená a veřejně prezentovaná, tu má jen FZŠ Brdičkova. Na možnost ji získat mě upozornil manžel, jelikož v rodinách pedagogů obvykle školou žije celá rodina...

Zkamenělina amonita rodu Mammites

Ano, tuto skutečnost mohou potvrdit i někteří členové naší redakce...
Na facebooku si můj muž všiml nabídky pana Jana Thumy, který je sám výborným sběratelem a v té době zprostředkovával darování celoživotní sbírky svého přítele, sběratele pana Palána, některé vzdělávací instituci.

Pan Thuma je dlouholetý spolupracovník Národního muzea. Zájemců bylo jistě více, že?
Ano. Kontaktovala jsem ho, představila mu svůj projekt GEOtýden a on si ze všech zájemců vybral právě nás. Darováním sbírky zkamenělin tehdy začala naše úspěšná a dlouhodobá spolupráce i přátelství.

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Který exponát považujete za nejcennější nebo nejzajímavější a proč?
Naše paleontologická sbírka je určena dětem, takže většina exponátů samozřejmě nedosahuje úrovně muzejních sbírek. Přesto má vysokou hodnotu, zejména didaktickou. Představuje jak zkameněliny ze širšího okolí školy, tak také profesionální modely a odlitky nejznámějších nebo pro interpretaci vývoje života na Zemi zcela zásadních zkamenělin. Konečně, je složena ze štědrých darů spolupracujících sběratelů a vědců. Odpovím tedy tak, jak by na otázku nejspíš odpověděli naši žáci. Možná by vybrali haptickou desku trilobita rodu Acadoparadoxides z Maroka, protože je více než třicet centimetrů velká. Nebo by to bylo mládě mořského plaza rodu Keichosaurus?

Fragment pravé horní stoličky mamuta jižního

Já netuším.
Jiní by možná zvolili skutečnou zkamenělinu amonita rodu Mammites, protože je tak těžká, že se dá sotva unést. Další by možná hlasovali pro stoličku mamuta. Myslím si ale, že největší úspěch, i když se jedná pouze o pravděpodobnou rekonstrukci, nikoli o originál či repliku skutečného nálezu, má model zkamenělého vejce s líhnoucím se dinosauřím mládětem.

Jak děti reagují, když poprvé uvidí nebo si mohou prohlédnout model slavné Lucy, jednoho z nejznámějších předků člověka?
Začala bych tím, jak se k nám exponát vlastně dostal. Již zmíněný donátor Jan Thuma nám mimo jiné daroval do sbírky i kolekci modelů 3D lebek, které vlastnoručně koloroval. A jednou z nich byla i lebka, přesněji hlavová část fosilizovaných pozůstatků druhu Australopitéthecus afarensis, známého jako Lucy.

A jak to bylo dál?
Když Národní muzeum uspořádalo svou výstavu tohoto unikátního nálezu, napadlo mne, že naše školní Lucy by si také zasloužila více než jen místo ve vitríně. Manžel mi vyrobil kopii její postavy v životní velikosti, expozici jsme doplnili zajímavými informacemi a pan školník ji obohatil i o humorné komentáře, které se pak staly v podobě nápisů součástí expozice, například: „Toho znám, to je můj brácha.“ A děti? Smály se, porovnávaly si výšku, aby zjistily, o kolik centimetrů je Lucy menší než ony, a přemýšlely nad tím, jestli vlastně do sbírky patří, protože lidské artefakty, ale i kosterní pozůstatky obvykle zkoumá archeologie, potažmo fyzická antropologie.

Rekonstrukce zkamenělého vejce s líhnoucím se dinosaurem

Dokáže skutečný model fosilie nebo lebky naučit lépe než učebnice či internet?
Naše sbírka se může pochlubit opravdovými originály zkamenělých živočichů z Čech i zahraničí. A co dokáží? Především vzbudit zájem. A to není málo! Už Jan Ámos Komenský věděl, jak důležitá je názornost. V současnosti tomu říkáme zážitkové učení, což je vzdělávací metoda, jež staví na přímé zkušenosti a vlastním prožitku. Učení neprobíhá pasivním přijímáním informací, ale aktivním jednáním, řešením výzev a následnou reflexí. Celý proces pak propojují smyslové prožitky, tím se naučené a osvojené lépe ukládá i vybavuje. Na FZŠ Brdičkova jsme otevření novým možnostem, ale nezapomínáme ani na metody prověřené generacemi.

Pamatujete si okamžik, kdy vás některý žák svou zvídavostí či otázkou překvapil?
Ano! Takové okamžiky my učitelé milujeme! Umět klást otázky je dovednost, na kterou jsme u našich žáků obzvláště hrdí. A protože se naše škola věnuje také nadaným studentům, navázali jsme spolupráci s externími odborníky, aby jejich zvídavost mohli rozvíjet ti nejlepší z nejlepších.

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Jak se vám daří přivádět na základní školu odborníky z prestižních institucí?
Za to, že k nám v rámci GEOtýdne přicházejí odborníci z Akademie věd, Národního muzea, přírodovědecké fakulty, Geologické služby a podobně, musím poděkovat spoluzakladatelům a majitelům Interaktivního muzea pravěku Trilopark. Právě Ladislav Zedník společně s panem Radkem Labuťou, tomu se nedávno podařilo při ražbě pražského metra objevit nový druh prvohorního členovce, což je samozřejmě světová senzace, ke spolupráci na GEOtýdnu přizvali své přátele a kolegy. Společně pak každý rok vymýšlíme nová témata a aktivity a přidávají se stále noví zájemci z řad lektorů i účastníků. I budoucí, šestý ročník přinese zajímavá témata. Z Národního muzea k nám například zavítá Jana Bruthansová s přednáškou o počítačové tomografii, synchrotronu v paleontologii, 3D rekonstrukcích a využití dat pro tvorbu 3D modelů.

Monika Juřicová již přes 20 let na Fakultní základní škole Brdičkova vyučuje...

Stalo se už, že některého žáka GEOtýden inspiroval ke studiu přírodních věd nebo k vědecké kariéře?
Troufám si říci, že ano. Zrovna minulý týden v autorském muzikálu naší školy jeden z účinkujících žáků přímo na pódiu prohlásil, že by se chtěl stát paleontologem! Samozřejmě, k přijetí do akademické obce čeká naše absolventy ještě dlouhá cesta, my ale máme radost už jen z toho, že se nám v mnohých z nich podařilo probudit zájem o přírodní vědy, nebo z toho, že se pro některé stala paleontologie koníčkem. Máme dobrý pocit i z toho, že se o nás a o tom, co děláme, už ví. Minulý podzim se ke mně na vernisáži výstavy Barrandien, svědectví zkamenělého moře v Zoo Praha přihlásil neznámý mladý pán se slovy: „Vy jste ta paní učitelka, která se příkladně věnuje osvětě paleontologie mezi žáky ve FZŠ Brdičkova?“ Ukázalo se, že se jedná o bývalého žáka naší školy, který pracuje jako publikační pracovník pro Zoo Praha, nyní magistra Ondřeje Kohouta.

Proč by se podle vás měly děti zajímat o pravěk a evoluci právě nyní,
v době umělé inteligence a moderních technologií?
Víte, co je jedním z cílů vzdělávání, na který já osobně nikdy nezapomínám? Učit žáky žasnout. Údiv budí zájem a ten je kořením života. Lidé, kteří se o něco zajímají, bývají šťastnější, a to přeji všem svým žákům. Navíc současné vědecké objevy jsou díky zapojení moderních technologií a výzkumných metod a nástrojů mimořádně inspirativní. V Čechách máme být na co hrdí, nedávno český tým zdokumentoval obsah střeva zkamenělého trilobita. Není to fascinující? V neposlední řadě nabízí v dnešní době plné změn a nejisté budoucnosti právě studium planety Země a její přírody nedoceněný pohled na to, jak se Země dokáže měnit, procházet krizemi, oteplovat se, ochlazovat a živá příroda v ní opět znovu regenerovat a novým podmínkám se přizpůsobovat. Právě takové a další pohledy chceme na FZŠ Brdičkova otevírat dětem.

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